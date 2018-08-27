Транспортный модуль для беспилотника "Орион-Э" показали на "Армии-2018"

Презентация БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.

Транспортно-технологическая машина снабжена краном для разгрузки контейнера с беспилотником

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" представила на международном форуме "Армия-2018" транспортный модуль для беспилотника "Орион-Э". Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор компании Кирилл Дыбко.

"Транспортно-технологическая машина - это автомобиль для перевозки контейнера с беспилотным летательным аппаратом. Машина снабжена краном для разгрузки этого контейнера", - сообщил он.

Комплекс воздушной разведки "Орион" - беспилотный летательный аппарат, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонну, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его потолок по высоте достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета - до 200 км/ч.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит c 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.