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24.08.2018
ТАСС

Связисты развернули засекреченную сеть для управления войсками на учениях в Поволжье

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«Редут-2УС»
«Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ.
Источник: www.niissu.ru

Военнослужащие совершили марш в назначенные районы, отработали маскировку, развернули технику и наладили рабочие частоты

ТАСС, 23 августа. Связисты второй общевойсковой армии с помощью комплексов "Редут-2УС" и Р-166 развернули засекреченную сеть для управления войсками в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях и Удмуртии в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа. Об этом сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Подразделения накануне были подняты по тревоге, выполнили все мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности, совершили марш в назначенные районы, отработали маскировку, развернули технику и наладили рабочие частоты", - отмечается в сообщении.

Внезапная проверка боеготовности в войсках Центрального и Восточного военного округов, а также в соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина. В учениях принимают участие более 1 тыс. связистов второй общевойсковой армии в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Республике Удмуртия.

23.08.2018
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