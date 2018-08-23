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23.08.2018
РИА Новости

Минобороны получит 30 многоцелевых автомобилей "Торнадо 6х6"

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме Армия-2018
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и компания "Автомобильный завод УРАЛ" подписали контракт на поставку до 2019 года 30 автомобилей многоцелевого назначения ("Торнадо 6х6") с бронированной кабиной, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Помимо "Торнадо", Минобороны РФ и "Ремдизель" заключили контракт на поставку до 2020 года 27 санитарных машин тактического звена АС-Линза.

22.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Торнадо
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Проекты
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