Минобороны получит 30 многоцелевых автомобилей "Торнадо 6х6"
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Автомобилестроение, Сухопутная техника, Гос. регулирование и финансирование:
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и компания "Автомобильный завод УРАЛ" подписали контракт на поставку до 2019 года 30 автомобилей многоцелевого назначения ("Торнадо 6х6") с бронированной кабиной, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Помимо "Торнадо", Минобороны РФ и "Ремдизель" заключили контракт на поставку до 2020 года 27 санитарных машин тактического звена АС-Линза.
22.08.2018
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Права на данный материал
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Материал размещен правообладателем
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