Федерация под прикрытием: «СуперПанцири» защитят Москву и Урал

Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ» прикроют Москву и Урал. Техника способна совершать марши на сотни километров. Доработанное прицельное оборудование позволяет ей еще эффективнее обнаруживать и отражать нападения противника. Такие машины смогут сбивать любые воздушные цели — от самолетов до крылатых ракет и беспилотников, а в определенных условиях даже баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. С помощью 30-миллиметровых пушек «СуперПанцирь» способен легко уничтожать наземные легкобронированные объекты. По мнению экспертов, новинка уже проявила себя как высокомобильный, защищенный от помех комплекс, который высоко оценен всем миром.

Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ» прикроют Москву и Урал. Техника способна совершать марши на сотни километров. Доработанное прицельное оборудование позволяет ей еще эффективнее обнаруживать и отражать нападения противника. Такие машины смогут сбивать любые воздушные цели — от самолетов до крылатых ракет и беспилотников, а в определенных условиях даже баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. С помощью 30-миллиметровых пушек «СуперПанцирь» способен легко уничтожать наземные легкобронированные объекты. По мнению экспертов, новинка уже проявила себя как высокомобильный, защищенный от помех комплекс, который высоко оценен всем миром.

Для двух округов

Первыми «СуперПанцири» после принятия их на вооружение получат зенитчики Западного и Центрального военных округов, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Госиспытания этого ЗРПК планируется завершить в этом году. Обновленная версия обладает характеристиками, радикально превышающими базовый вариант, который создавался еще в начале 2000-х годов. В ней уже учтен опыт эксплуатации обычных «Панцирей» в реальных боевых условиях современных конфликтов в Сирии и Ливии.

Ранее заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковник Юрий Муравкин отмечал, что по сравнению с предшествующей моделью «Панцирь-СМ» получит принципиально новые средства радиолокационной разведки и наведения ракет, оперативные вычислительные средства, новую зенитную управляемую ракету с большей дальностью стрельбы и повышенной мощностью боевой части. Кроме того — элементы искусственного интеллекта, который позволит комплексу не только работать без перебоев в сложнейших условиях борьбы с воздушным противником, но и побеждать.

«В ближайшей перспективе ожидаем поставку новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-СМ», заявил командующий 14-ой армией ВВС и ПВО (входит в состав Центрального военного округа) генерал-майор Владимир Мельников.

— Даже базовый «Панцирь-С» хорош тем, что в движении может уничтожать воздушного противника и способен прикрывать зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500 как на марше, так и в местах их постоянной дислокации, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Этот ЗРПК проявил себя как высокомобильный, помехозащищенный великолепный комплекс, который оценил весь мир, в том числе некоторые недружественные нам страны.

Поступление новых вооружений в войска идет по графику, утвержденному главкомом ВКС. Сейчас приоритет отдается в первую очередь тем театрам военных действий, где комплексы, вероятнее всего, могут понадобиться. Их места дислокации определяются командованием в зависимости от степени важности объектов, которые предстоит охранять. Затем в плановом режиме модернизированные «Панцирь-СМ» будут направляться во все округа, заключил эксперт.

Ракеты «СуперПанциря»

Глубоко модернизированную версию «Панцирь-СМ» впервые открыто продемонстрировали российской и иностранной публике на пятом Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Комплекс получил новый радар с активной фазированной решеткой. С его помощью дальность обнаружения аэродинамических целей возросла до 75 км. За счет применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания и новой ракеты максимальный радиус их поражения вырос вдвое, с 20 до 40 км.

«Панцирь-СМ» сохранит боекомплект в 12 ракет, как у исходного варианта. Но стрелять в нем сможет по целеуказанию от внешнего радара еще и транспортно-заряжающая машина комплекса, перевозящая до 24 ракет. Такая возможность необходима для отражения массированных налётов, когда недостаточно времени на перезарядку.

На параде 2020 года «СуперПанцири» впервые представили и с другим новым боеприпасом — малогабаритными упрощёнными ракетами с дальностью в 5–7 км. На место одного обычного транспортно-пускового контейнера можно будет установить четыре. С ними боекомплект одной машины можно довести до 48 штук, что сильно увеличит возможности по отражению налётов групп малых беспилотников или залпов неуправляемых ракет.

Для обновленного «Панцирь-СМ» разработано новое восьмиколесное шасси на базе грузового автомобиля КамАЗ «Торнадо». Помимо лучшей устойчивости и маневренности машина получила более серьезное бронирование. Производство таких защищенных машин ведется в Набережных Челнах на предприятии АО «Ремдизель».

Для ВКС и не только

После завершения испытаний и принятия на вооружение «СуперПанцирей» ими могут оснастить новые части или перевооружить существующие. Сейчас в российских Вооруженных силах насчитывается около 200 обычных «Панцирь-С». Большинство из них включены в состав частей ПВО Воздушно-космических сил. В дивизионы противовоздушной обороны, оснащенные системами С-400, включена батарея из шести ЗРПК. Они защищают своих дальнобойных коллег от малоразмерных дронов, управляемого оружия и других воздушных угроз. На учениях также регулярно отрабатывается применение огня пушек для обороны колонн на марше от нападения диверсантов.

Остальные «Панцири» вошли в состав полка мобильного резерва подмосковной 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Его дивизионы полностью укомплектованы этими ЗРПК. По решению командующего или Главкома ВКС их можно в любой момент выдвинуть к важным объектам, которые могут стать мишенью для нападения с воздуха. Такие формирования планируется создать в каждом объединении ВВС и ПВО.

О планах сформировать в ближней перспективе время полк мобильного резерва, оснащенный «Панцирь-СМ» в прошлом году сообщил начальник зенитных ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг.

Кроме того, группы обычных «Панцирь-С» и их особые арктические модификации размещены на островах Котельный и Земля Александра в Северном Ледовитом океане. Они контролируют воздушное пространство над созданными там российскими военными базами и тактическими группами войск.

Постоянно размещены «Панцирь-С» и в Сирийской Арабской Республике. Им неоднократно приходилось вступать в дело, чтобы отразить нападение ударных беспилотников боевиков и обстрелы дальнобойными неуправляемыми реактивными снарядами.

Разработан и уже устанавливается на корветы проекта 22800 «Каракурт» морской вариант «Панцирь-М». Рассматривается оснащение им и других типов боевых кораблей. Для вооружения Сухопутных войск создается также версия «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси. В отличие от колесного он сможет сопровождать и защищать танки и бронетехнику в самых тяжелых дорожных условиях и на бездорожье.

Антон Лавров

Анна Черепанова