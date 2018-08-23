Новейший украинский танк сломался по пути на репетицию парада в КиевеФото: Новейший украинский танк сломался по пути на репетицию парада в Киеве

Инцидент с танком Т-84-120 «Ятаган» в центре Киева, 22 августа 2018 года.

Новейший украинский танк заглох посреди дороги по пути на генеральную репетицию военного парада, посвященного Дню Независимости Украины, сообщают местные СМИ.

Т-84-120 «Ятаган» заглох на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Маршала Рыбалко. Для его эвакуации на место ДТП прибыл огромный тягач, судя по фото с места происшествия, американского производства.

Инцидент с танком Т-84-120 «Ятаган» в центре Киева, 22 августа 2018 года. Источник: 112.ua

Попавший в неприятный инцидент Т-84-120 «Ятаган», первый украинский танк, модернизированный под стандарты НАТО — его пушка имеет калибр 120 мм. Его премьера должна состояться как раз на предстоящем 24 августа военном параде. Машина оснащена 1200-сильным дизелем и при массе в 48 тонн разгоняется до 65 км/час.