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23.08.2018
ТАСС

Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году

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БМП Т-15
БМП Т-15.
Источник: yablor.ru

"Уралвагонзавод" поставит 132 машины Т-14 и Т-15 до 2021 года

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало с "Уралвагонзаводом" контракт на поставку 132 танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата". Первые девять "Армат" поступят в войска в этом году, сообщил в среду журналистам замминистра обороны Алексей Криворучко.

"На сегодня подписан контракт на 132 машины Т-14 и Т-15. Первые девять машин мы получим уже в этом году", - сказал он.

Предполагается, что все поставки будут завершены до 2021 года.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был публично показан в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Криворучко Алексей
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