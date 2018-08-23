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23.08.2018
РИА Новости

В России создадут карту магнитного поля страны

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ОАО "МКБ "Компас".

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Московское конструкторское бюро (МКБ) "Компас" и Институт прикладной геофизики (ИПГ) имени Федорова создадут полную карту магнитного поля Земли на территории всей России, соответствующее соглашение стороны подписали на форуме "Армия-2018", передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, "Компас" и ИПГ намерены сотрудничать в морской и авианавигации.

Как рассказал журналистам замдиректора института Владимир Минлигареев, сейчас современная цифровая карта магнитного поля Земли доступна только для 10-20% территории России, а последние съёмки проводились в 60-70-х годах прошлого века.

"Да, планируется", - ответил он на вопрос, будут ли МКБ и Институт прикладной геофизики создавать карту для всей России в рамках подписанного соглашения.

Съёмка будет проводиться с помощью спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Полученные данные можно будет использовать в качестве резервной системы навигации.

"Взаимодействие наших организаций позволит применять геоинформационные технологии во многих сферах, что будет способствовать усилению обороноспособности страны и реализации практических задач для структур Минобороны, а также для отраслей гражданской промышленности", - заявил исполнительный директор МКБ "Компас" Олег Гуляев.

Соглашение

Как отметили в пресс-службе МКБ, "соглашение предусматривает установление партнерских отношений с целью долгосрочного стратегического сотрудничества и организации работ, связанных с комплексной съемкой геофизических полей территории Российской Федерации для обеспечения воздушной, морской навигации и проведения геологоразведочных работ".

"Компас" и Институт прикладной геофизики планируют создать базу цифровых данных геофизических полей Земли, а также разработать программно-аппаратные комплексы для практического применения.

В рамках сотрудничества также планируется внедрение экспериментальных технологий и в гражданский сектор (железнодорожная и автодорожная отрасли, нефтедобывающие компании при проведении буровых и разведочных работ, компании, владеющие магистральными нефте- газопроводами, авиакомпании), а также в сферы, использующие систему "ГЛОНАСС" и GPS.

"Среди основных направлений совместной деятельности предполагается создание и формирование базы цифровых данных геофизических полей Земли, а также создание и формирование программно-аппаратных комплексов для практического применения", - рассказали в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), в который входит "Компас".

22.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Компас МКБ
КРЭТ
Проекты
GPS
АРМИ-20XX
ГЛОНАСС
ИТ
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