Глава ФСВТС не исключил отказа от доллара при расчетах по оружейным контрактам

Ищутся новые пути оплаты, в том числе использование национальных валют, отметил Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия может отказаться от доллара при расчетах по оружейным контрактам.

Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" заявил Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы будем приспосабливаться, уже сегодня санкции стали некоей рутиной. С нашими партнерами мы устанавливаем новые типы отношений, у нас появляются новые типы взаимодействия, многие страны переходят к технологическому, индустриальному сотрудничеству, мы тоже к этому готовы. Ищем новые пути оплаты, это в том числе использование национальных валют. Не секрет, что доллар сегодня как валюта, в частности для использования в расчетах в ВТС, весьма ненадежна, если не сказать больше, значит, мы будем и уже находим сегодня пути для преодоления негативных последствий [санкций]", - сказал он.

"Что касается санкций, мы убеждаемся сегодня, что партнеры в основе своей прагматичны. Конечно, они находятся под прессингом. Но наша техника доказывает свое преимущество. Государства с прагматичной точки зрения выбирают наилучшую технику", - добавил он.

Ранее глава министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что Минпромторг рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции со стороны США.

Американские сенаторы 2 августа внесли в Конгресс законопроект, ужесточающий антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает "ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России", ее "олигархов и государственных предприятий", применение "санкций в отношении российского суверенного долга".

Также речь идет о "запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации".