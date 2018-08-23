Южная Корея "превратит" десантные корабли класса Dokdo в легкие авианосцы

Южнокорейское военное ведомство всерьез задумалось о переделке десантных кораблей класса Dokdo в легкие авианосцы. Управление военных заказов южнокорейской республики объявило тендер на проведение предварительных работ по оценке возможности использования на кораблях данного типа многоцелевых боевых самолётов Lockheed Martin F-35B Lightning II, передает "Warspot" со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

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Участники объявленного тендера должны в срок до 15 декабря этого года представить план модернизации десантного корабля-вертолетоносца LPH 6112 Marado. По планам Минобороны Южной Кореи, корабль-вертолётоносец необходимо доработать для полной совместимости с новейшими американскими истребителями вертикального взлёта и посадки. Достраиваемый в интересах ВМС Южной Кореи LPH 6112 Marado был заложен в апреле прошлого года и в мае этого спущен на воду. Южнокорейское военное ведомство планирует в короткие сроки оценить возможность совместимости корабля с американскими самолетами пятого поколения, чтобы внести изменения в конструкцию корабля в процессе достройки. Южная Корея заказала 40 самолётов F-35A Lightning II и объявило о намерении приобрести дополнительно 20 истребителей F-35A и 6 F-35B.

Универсальные десантные корабли Dokdo имеют полное водоизмещение 19 тысяч тонн. Созданы по авианосной архитектуре, имеют доковую камеру с двумя КВП LCAC и подпалубный ангар, вмещающий до 10 вертолетов UH-60. Десантовместимость - 720 человек и до 40 единиц техники (включая шесть танков). Дизельная ЭУ обеспечивает скорость хода до 23 узлов.