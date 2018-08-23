Рогозин не стал разговаривать с роботом на форуме "Армия-2018"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Антропоморфный робот, представленный Центром Хруничева на форуме "Армия-2018", не смог вступить в диалог с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, тот прошел мимо, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сейчас робот официально называется "Базовой роботизированной платформой №1".

"Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим", - произнес робот в присутствии Рогозина, но тот прошел мимо, но обратив внимание на эти слова.

Планировалось, что в ходе диалога робот попросит главу "Роскосмоса" придумать ему имя.

Ранее Рогозин придумал имя роботу-спасателю, который создавался Фондом перспективных исследований для МЧС. Глава "Роскосмоса", а тогда вице-премьер нарек его Федором.

Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) - первый отечественный человекообразный робот, предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска - например, в спасательных операциях, в космосе. Планируется, что робот в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле "Федерация". Кроме того, Федор стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат.

Еще один известный робот, разработанный в России и представленный накануне концерном "Калашников", получил "народное" имя Игорек. Робот моментально получил вирусную популярность в рунете, на него было сделано множество "фотожаб".

Как сообщил радиостанции "Коммерсантъ FM" и.о. гендиректора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев, он согласен на время оставить роботу имя, которое сделало его популярным, хотя официального названия у 4-тонной машины пока нет.

"Давайте оставим это на совести тех, кто придумал такой вариант. Нет, пока рабочего названия не было. Но, вполне возможно, его мы таким и оставим. Уж коли народ окрестил, пусть некоторое время побудет "Игорьком", а там видно будет", - заявил топ-менеджер.