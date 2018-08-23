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23.08.2018
ТАСС

"Уралвагонзавод": Т-90М на учениях значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А

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Танки Т-90А
Танки Т-90А.
Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

В пресс-службе корпорации рассказали, что танк получил новое бортовое оборудование, двигатель и последнюю версию динамической защиты

КУБИНКА /Московского область/, 22 августа. /ТАСС/. Новейший танк Т-90М на учениях "Запад - 2017" значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в Ростех) на форуме "Армия - 2018".

"Танк Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника, танк Т-90А. Участие Т-90М в учениях "Запад - 2017" полностью подтвердило заданные МО РФ тактико-технические характеристики машины", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Контракт на поставку в войска глубоко модернизированного танка Т-90М был подписан между Минобороны и УВЗ на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2017". Танк Т-90М получил новое бортовое оборудование и двигатель, последнюю версию динамической защиты "Реликт". В этом году военное ведомство, как сообщалось ранее, должно получить батальонный комплект Т-90М.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Военные учения
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