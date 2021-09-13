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The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением

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Ночная репетиция парада Победы в Москве
Ночная репетиция парада Победы в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Одиноков

В России впервые проводят испытания танка Т-90М «Прорыв» с новой оптико-электронной системой. Устройство позволит боевой машине обнаруживать противников, даже находясь в укрытии. В США аналогичный проект был заморожен полгода назад, но теперь разработки могут продолжить.

Танк Т-90М «Прорыв» является усовершенствованной версией Т-90, и впервые он был представлен в 2017 году.

С тех пор как более 100 лет назад первые танки вышли на поле боя, их экипажам всегда приходилось идти на компромисс. Хотя члены экипажа были защищены от ружейно-пулеметного огня, а сами танки обладали серьезными поражающими возможностями, их поле зрение было в значительной мере ограничено. Несмотря на то, что со временем оптика и сенсоры стали гораздо более совершенными, чаще всего танк может стрелять только в тот объект, который находится прямо перед ним.

Разработчики приложили немало усилий для того, чтобы обеспечить танки "загоризонтным" видением. На этой неделе Россия объявила, что первый прототип ее новейшего танка Т-90М "Прорыв" уже оснащен дополнительным комплектом оптико-электронной системы, которая будет испытана в ходе целой серии военный учений.

"На международном форуме "Армия-2021" на статичной площадке Главного автобронетанкового управления МО РФ впервые демонстрировался боевой танк Т-90М "Прорыв" с дополнительным комплектом оптико-электронной системы", - сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в интервью информационному агентству ТАСС в среду, 8 сентября.

"Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений", - пояснил этот источник, добавив, что по итогам испытаний будет приниматься решение о серийных поставках этой модификации танка в российские войска.

Более модернизированный Т-90М

Танк Т-90М, получивший название "Прорыв", представляет собой усовершенствованную версию Т-90. Впервые он был публично представлен в 2017 году. Первая партия модернизированных Т-90М поступила в российские войска весной 2020 года.

Танк Т-90М оснащен усиленной броней, в том числе встроенной системой динамической защиты "Реликт", которая пришла на смену более старому "Контакту-5". Эта система обеспечивает защиту от тандемных боеприпасов и существенно снижает эффективность бронебойных снарядов. Т-90М получил принципиально новую башню, которая в совокупности с мощным оружейным комплексом и автоматической системой управления огнем существенно повышает боевой потенциал этого танка. 125-миллиметровая танковая пушка, как сообщается, позволяет использовать боеприпасы новых типов, включая управляемые ракеты, которые позволяют уничтожать танки противника на расстоянии до пяти километров.

Агентство ТАСС сообщает, что на форуме "Армия-2021" Минобороны России и концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали контракт на поставку очередной партии Т-90М "Прорыв", а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90.

Загоризонтное видение

Россия - не единственная страна, стремящаяся усовершенствовать свои средства нанесения ударов по целям с большого расстояния. В прошлом годе армия Соединенных Штатов провела успешные испытания системы Extended Range Cannon Artillery (Ствольная артиллерия с увеличенной дальностью), которая способна наносить удары по целям с расстояния 70 километров. Хотя эта система представляет собой самоходную гаубицу, а не танк, она является отражением стремления научиться наносить удары по врагу до того, как он может ответить тем же.

Ранее в этом году Пентагон поставил этот проект на паузу, однако теперь, когда из России поступили новости об успехах в разработке танка с загоризонтным видением, системе Extended Range Cannon Artillery, возможно, дадут еще один шанс.

Питер Сучиу пишет статьи для нескольких десятков журналов, газет и сайтов. Он регулярно пишет о стрелковом оружии и является автором нескольких книг о головных уборах военных, включая книгу "A Gallery of Military Headdress" ("Галерея военных головных уборов").


Питер Сучиу (Peter Suciu)

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Россия
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Продукция
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
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АРМИ-20XX
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