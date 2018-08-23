Концерн "РТИ" показал на "Армии-2018" новые мобильные радары для защиты от беспилотников

Сообщается, что новые мобильные радиолокационные станции могут быть развернуты на необорудованных площадках в короткое время

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Концерн "РТИ" (входит в АФК "Система") представил на форуме "Армия-2018", который проходит в Подмосковье, новые мобильные радиолокационные станции для защиты от беспилотников. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе концерна.

"Предназначение мобильных радиолокационных станций S- и Ku- диапазонов - обнаруживать в пределах охранной зоны любые объекты, имеющие малую эффективную площадь рассеяния, включая беспилотные летательные аппараты с линейными размерами от 20 см, летающих на высотах до 2 тыс. метров", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, модульная конструкция новинок позволяет модернизировать их с минимальными изменениями в конструкции, станции могут быть развернуты на необорудованных площадках в короткое время.

Разработкой занимались специалисты новгородского ОКБ "Планета"

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно- выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.