Ростех приступил к вооружению первых российских ударных беспилотников

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" начали оснащение боеприпасами перспективных российских ударных беспилотников, заявил в интервью РИА Новости директор кластера "Вооружение" Ростеха Сергей Абрамов.

"Предприятия концерна "Техмаш" (входит в Ростех - ред.) начали разработку боевой нагрузки для беспилотников - это могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы. В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения", - сказал он.