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23.08.2018
РИА Новости

Ростех приступил к вооружению первых российских ударных беспилотников

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БЛА "Орион" (бортовой номер "01") с боеприпасами.
Первый опытный образец разработанного компанией "Кронштадт" беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" (бортовой номер "01") с двумя подвешенными управляемыми боеприпасами.
Источник: www.mk.ru

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" начали оснащение боеприпасами перспективных российских ударных беспилотников, заявил в интервью РИА Новости директор кластера "Вооружение" Ростеха Сергей Абрамов.

"Предприятия концерна "Техмаш" (входит в Ростех - ред.) начали разработку боевой нагрузки для беспилотников - это могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы. В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения", - сказал он.

22.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
БПЛА
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