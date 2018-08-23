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23.08.2018
РИА Новости

Россия разрабатывает новое поколение противолодочного оружия

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Бомба "Загон-2Э"
Корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э".
Источник: Vitaly V. Kuzmin

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В России работают над созданием нового противолодочного оружия, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Ведется разработка новых образцов противолодочного оружия, которые по своим характеристикам превосходят корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", - уточнил он.

"Загон-2" предназначена для поражения лодок, находящихся в надводном, перископном и подводном (до глубины 600 метров) положениях, и субмарин, лежащих на грунте в мелководных и глубоководных районах моря. Дальность обнаружения цели - до 450 метров.

Разработчикам удалось увеличить эффективность поражения "Загона-2Э" по сравнению с бомбой-предшественницей "Загон-1" почти в три раза. При этом втрое снизилась стоимость выполнения боевой задачи.

22.08.2018
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Страны
Россия
Компании
Техмаш НПК
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