Россия получила первую заявку на поставку бомбардировщиков Су-34 - глава "Рособоронэкспорта"

Кубинка (Московская область). 21 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия получила первую заявку на поставку бомбардировщиков Су-34, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Есть (заявка, - "ИФ"), работаем",- сказал А.Михеев, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В апреле директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил "Интерфаксу", что Россия готова обсуждать с партнерами поставки истребителя-бомбардировщика Су-34, который хорошо показал себя в Сирии. "Еще лет 8 назад представители крупных стран-партнеров спрашивали, можно ли его приобрести, я говорил, что нельзя. Сейчас можно", - заявил В.Кладов.

"Су-34 прекрасно себя показал в Сирии, все видят, что это очень эффективная и очень серьезная машина. В общем, мы готовы разговаривать", - сказал В.Кладов.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Су-34 обладает развитой системой боевой живучести, в том числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа. В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения новых авиационных средств поражения.

Дальность полета Су-34 - до 4 000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.