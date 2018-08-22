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22.08.2018
РИА Новости

Холдинг РКС представил геосервисы и глобальную спутниковую систему связи

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник: © Фото : АО "Российские космические системы"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На Международном форуме "Армия-2018" в Подмосковье холдинг "Российские космические системы" (РКС) представил новые разработки и технологии в области космической микроэлектроники, геоинформационные сервисы, VR-технологии, а также ключевые разработки и технологии для создания перспективной российской низкоорбитальной инфокоммуникационной системы, говорится в сообщении компании.

"В сегменте геоинформационных решений компания представила разработки в области космического мониторинга, а также технологию создания цифрового двойника Земли в виртуальной реальности - ATLAS VR. Технология ATLAS VR позволяет оперативно загружать стереомодели местности в виртуальную 3D-среду, в короткие сроки планируя активность на местности с учетом особенностей рельефа, растительности, строений и других объектов. Посетители стенда РКС смогут увидеть в VR-среде объекты территории парка "Патриот", - отмечается в сообщении.

Посетители выставки "Армия-2018" впервые в России познакомятся с прототипом редактора ATLAS VR, в котором пользователь сам может создавать и редактировать контент с учетом своих задач, добавили в компании.

На форуме "Армия-2018" также впервые представлены разработанные в РКС технологии перспективной российской многофункциональной спутниковой системы связи, которая позволит обеспечить подвижную голосовую связь, работающие в реальном времени каналы связи для сети Интернет персональных пользователей и "интернета вещей", дополняется в сообщении.

В РКС подчеркнули, что на выставке демонстрируются новейшие образцы микроэлектроники для наземной и бортовой аппаратуры космического назначения, а также современные технологии их разработки и производства: современные технологии монтажа кристаллов различными методами, примеры сборок модулей для аппаратуры космического назначения, микромеханические устройства и отдельные микроэлектронные модули для аппаратуры, которая отвечает за прием и передачу сигналов, их коммутацию, а также за энергообеспечение космических аппаратов и выполнение других функций в зависимости от задач.

Также гости "Армии-2018" смогут ознакомиться с сервисом "Территория", предназначенным для дистанционного мониторинга изменений на территориях лесопользования, недропользования, строительства, состояния экологии в конкретном регионе или городе. Посетителям выставки будет продемонстрирован действующий геоинформационный сервис, в котором всего в несколько кликов в автоматическом режиме можно увидеть произошедшие изменения. Работа сервиса построена на алгоритмах машинного обучения с применением нейронных сетей для автоматического распознавания объектов. В качестве основы в сервисе используются российские и зарубежные космические снимки, сообщает компания.

21.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
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