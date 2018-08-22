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22.08.2018
bmpd.livejournal.com

Подводная робототехника российской разработки на форуме "Армия-2018"

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Один из по-настоящему заслуживающих внимания стендов на открывшемся сегодня в военно-патриотическом парке "Патриот" очередном Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" организован АО "Шельф". Компания демонстрирует новейшие технологии в области подводной робототехники.

Стенд АО "Шельф" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" (с) bmpd

Все экспонаты представлены в виде реальных образцов подводных аппаратов полностью отечественной разработки. В их числе: телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (класса ROV), автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), навигационная и гидролокационная аппаратура.

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат разработки АО "Шельф" (с) via Russian Internet

На фото (слева направо): руководитель департамента разработки комплексов бортового оборудования подводных аппаратов АО "Шельф" Д.А. Антонов, генеральный директор АО "Шельф" А.А. Долженков и директор Центра АСТ Р.Н. Пухов (с) bmpd

АО "Шельф" - российская компания, ранее известная как ЗАО "Р.Е.Т. Кронштадт", входившее в Группу Компаний "Кронштадт" и изменившее своё наименование после смены собственников.

21.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
НПА
Робот
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