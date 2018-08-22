Более 150 образцов вооружения и техники представят на форуме "Армия-2018" во Владивостоке

Основной площадкой форума станет причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Гости международного военно-технического форума "Армия-2018" во Владивостоке смогут увидеть более 150 образцов вооружения и техники, включая пусковые установки ракетных комплексов "Бал", истребители Су-35С и вертолеты Ми-8АМТШ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Форум во Владивостоке пройдет с 24 по 26 августа сразу на шести площадках, уточнил офицер.

"В ходе проведения международного научно-технического форума "Армия-2018" в Приморье покажут более 150 образцов современного вооружения и военной техники. Основной площадкой форума станет причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. Планируется, что на причале будут представлены боевые корабли и суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники Береговых войск ВМФ, снаряжение (оборудование) Сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы. В частности, гости увидят пусковые установки новейших береговых ракетных комплексов "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, специальную технику, современное стрелковое вооружение", - рассказал Воскресенский.

Еще одной площадкой станет аэродром Центральная Угловая, где гости форума смогут ознакомиться с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ. Здесь будут размещены для показа истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, военно-транспортные самолеты, а также легкомоторная авиация, современные зенитные ракетные комплексы.

В филиале парка "Патриот" на острове Русский на "Ворошиловской батарее" предполагается развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Там в соответствии с программой форума будут выставлены танки Т-34, Т-70, гусеничные тягачи, бронетранспортеры БТР-80, пусковая установка берегового ракетного комплекса "Рубеж".