Рособоронэкспорт поставил за рубеж в 2018 году продукцию на сумму свыше $7 млрд и подписал контракты на $9 млрд

Портфель заказов превысил 45 млрд долларов

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Компания Рособоронэкспорт продала в этом году оружия за рубеж на сумму более 7 млрд долларов, подписаны новые контракты на 9 млрд долларов, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"В 2018 году Рособоронэкспорт продолжил уверенное развитие и укрепление своих позиций на мировом рынке оружия. Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов США", - заявил А.Михеев в понедельник.

"Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 млрд долларов. В него вошли шесть новых стран - наших партнеров", - сказал глава Рособоронэкспорта.