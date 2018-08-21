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21.08.2018
Интерфакс-АВН

Подозреваемые в мошенничестве в РКК "Энергия" были задержаны в пятницу, тем же числом их уволили

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере в РКК "Энергия" высокопоставленные сотрудники были задержаны в минувшую пятницу, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ходом расследования.

"Замглавы РКК "Энергия" Алексей Белобородов и два его подчиненных были задержаны еще в пятницу", - сказал источник.

Между тем, в пресс-службе Роскосмоса "Интерфаксу" сообщили, что подозреваемые были уволены из РКК "Энергия" также в пятницу.

"Они уволены 17 августа", - сказали в пресс-службе.

Накануне в СКР сообщали о задержании замгендиректора РКК "Энергия" и двоих его подчиненных по подозрению в покушении на мошенничество.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество ( ч. 1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СК)

В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, добавили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления "П" ФСБ России.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК "Энергия" в получении взяток.

"Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания", - говорится в официальном заявлении госкорпорации.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
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