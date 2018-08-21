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21.08.2018
ТАСС

Разработчик: океанографические суда типа "Янтарь" станут более автономными и комфортными

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Судно "Янтарь" проекта 22010
Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010, подчиняющееся Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, прибыло в Североморск после 11-месячного похода, 09.06.2018.
Источник: Министерство обороны России

По словам генерального директора ЦМКБ "Алмаз", новые суда будут обладать большей дальностью плавания

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Новые океанографические суда типа "Янтарь" будут обладать большей дальностью плавания и автономностью, а условия для экипажа на борту будут более комфортными. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный директор разработавшего проект Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) "Алмаз" Александр Шляхтенко.

Головное судно проекта 22010 "Янтарь" вступило в строй в 2015 году. В 2017-2018 годах оно принимало участие в поисках аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей в Атлантическом океане. По словам Шляхтенко, испытания и опытная эксплуатация судна подтвердили его уникальные характеристики. По их итогам были откорректированы технический проект и рабочая конструкторская документация, по которым в Калининграде со сроком сдачи в 2019 году строится второе судно этого типа.

"У нового судна значительно улучшены не только технические характеристики, но и условия жизнедеятельности экипажа и экспедиции в условиях длительного автономного плавания. При этом увеличена дальность плавания, автономность, состав экспедиции", - пояснил Шляхтенко.

"Уникальные результаты опытной эксплуатации головного судна проекта 22010 "Янтарь" показали большую востребованность таких судов в исследовании и освоении ресурсов океанских глубин в интересах государства. С учетом этого в настоящее время решается вопрос строительства третьего судна данного проекта с закладкой в 2020 году с еще более совершенными техническими характеристиками и улучшенными возможностями специальных средств освоения глубин Мирового океана отечественного производства", - добавил собеседник агентства.

Ранее на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сообщали, что строительство третьего судна проекта 22010 планируется начать в 2020 году.

Полное водоизмещение головного судна проекта 22010 достигает 5,23 тыс. тонн, дальность плавания составляет 8 тыс. миль, экипаж - до 60 человек. Судно оснащено взлетно-посадочной площадкой для вертолета, на борту базируются два автономных обитаемых и несколько необитаемых подводных аппаратов.

20.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Аргентина
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Янтарь ПСЗ
Проекты
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НПА
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