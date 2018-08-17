На оснащение зенитных ракетных подразделений ВДВ поступают новейшие образцы автоматизированных систем управления
ЦАМТО, 16 августа. В июне текущего года для оснащения отдельного зенитного ракетного полка Ивановской воздушно-десантной дивизии поступили три модуля планирования и четыре модуля разведки и управления на гусеничном шасси бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".
Новая техника позволяет полностью автоматизировать систему управления огнем от начальника противовоздушной обороны соединения до стрелка-зенитчика.
"Применение новой системы управления значительно снижает время от постановки задач до огневого воздействия по цели. Данные изделия можно десантировать из самолетов военно-транспортной авиации, они способны преодолевать водные преграды", – сказал командир зенитного ракетного полка полковник Владимир Петраш.
В настоящее время новая техника принята и закреплена за личным составом воинской части, в полном объеме используется на занятиях по боевой подготовке и различного рода учениях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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