На оснащение зенитных ракетных подразделений ВДВ поступают новейшие образцы автоматизированных систем управления

ЦАМТО, 16 августа. В июне текущего года для оснащения отдельного зенитного ракетного полка Ивановской воздушно-десантной дивизии поступили три модуля планирования и четыре модуля разведки и управления на гусеничном шасси бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".

Новая техника позволяет полностью автоматизировать систему управления огнем от начальника противовоздушной обороны соединения до стрелка-зенитчика.

"Применение новой системы управления значительно снижает время от постановки задач до огневого воздействия по цели. Данные изделия можно десантировать из самолетов военно-транспортной авиации, они способны преодолевать водные преграды", – сказал командир зенитного ракетного полка полковник Владимир Петраш.

В настоящее время новая техника принята и закреплена за личным составом воинской части, в полном объеме используется на занятиях по боевой подготовке и различного рода учениях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.