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17.08.2018
ЦАМТО

На оснащение зенитных ракетных подразделений ВДВ поступают новейшие образцы автоматизированных систем управления

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 16 августа. В июне текущего года для оснащения отдельного зенитного ракетного полка Ивановской воздушно-десантной дивизии поступили три модуля планирования и четыре модуля разведки и управления на гусеничном шасси бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".

Новая техника позволяет полностью автоматизировать систему управления огнем от начальника противовоздушной обороны соединения до стрелка-зенитчика.

"Применение новой системы управления значительно снижает время от постановки задач до огневого воздействия по цели. Данные изделия можно десантировать из самолетов военно-транспортной авиации, они способны преодолевать водные преграды", – сказал командир зенитного ракетного полка полковник Владимир Петраш.

В настоящее время новая техника принята и закреплена за личным составом воинской части, в полном объеме используется на занятиях по боевой подготовке и различного рода учениях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

16.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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