Новый запуск "Ангары" состоится с Плесецка в 2019 году

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что нагрузку и тип разгонного блока определит Минобороны

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Третий запуск ракеты-носителя "Ангара" состоится в 2019 году с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Со следующего года. В этом году Московский ракетный завод [Центр им. Хруничева] передаст военным очередную ракету. Нагрузку и тип разгонного блока они определят сами", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о продолжении летных испытаний "Ангары".

Рогозин не уточнил, какая версия "Ангары" отправится в космос с Плесецка. При этом ранее ТАСС сообщили в компании-разработчике носителя Центре имени Хруничева, что для очередного испытательного пуска готовится вторая ракета тяжелого класса - "Ангара-А5".

"Ангара" - семейство ракет модульного типа различной грузоподъемности, способных в тяжелой версии выводить до 38 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. В качестве топлива на ракетах используются экологически чистые кислород и керосин. Летно-конструкторские испытания "Ангары" начались в 2014 году - тогда военные осуществили два успешных пуска с Плесецка легкой "Ангары-1.2ПП" и тяжелой "Ангары-А5".