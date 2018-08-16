В рамках международного форума "Армия-2018" будет представлена широкая экспозиция продукции российского ОПК

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - "Ростех" на форуме "Армия 2018" покажет плавающий танк и новый зенитный ракетный комплекс, сообщили в госкорпорации.

"Самыми яркими новинками станут первый серийный ЗРК "Сосна", легкий плавающий танк СПТП "Спрут-СДМ1", универсальная бронированная инженерная машина для подготовки путей движения и маневра войск, новый боевой модуль для модернизации БМП-1, а также новое стрелковое оружие и виды боеприпасов",- сообщили в "Ростехе" во вторник.

Там отметили, что "Вертолеты России" обновленную линейку ударных вертолетов Ми-35П, Ми-35М и Ми-28НЭ, а также тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-28Т2В. "Технодинамика" покажет уникальные разработки, реализованные в рамках концепции "более электрического самолета".

"Международные мероприятия такого уровня - это сильный противовес санкциям. В условиях, когда организаторы "Фарнборо" и других зарубежных выставок пытаются ограничить возможности продвижения российской военной продукции, мы приглашаем зарубежных гостей и открываем новые возможности сотрудничества",- заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе

Он отметил, что корпорация планирует провести на форуме десятки встреч и ожидает большой интерес к экспозиции, где будет представлено более 450 разработок в сфере авиации, бронетехники, оружия, экипировки, электроники.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит c 21 по 26 августа 2018 в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".

1то ЛЕ