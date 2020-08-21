Ростех представит порядка 70 новинок на форуме "Армия-2020"

Всего корпорация покажет свыше 1 100 образцов продукции

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ростех представит на форуме "Армия-2020" более 1 100 видов вооружений, военной, гражданской и специальной техники, из которых около 70 будут показаны впервые. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации со ссылкой на главу Ростеха Сергея Чемезова.

"Вниманию партнеров мы предлагаем рекордную по масштабам экспозицию - свыше 1 100 образцов нашей продукции, в том числе порядка 70 новинок, которые ранее не демонстрировались. Для тех партнеров, которые не смогли приехать на "Армию", подготовлен план дистанционного проведения презентаций, в том числе - в формате видеоконференций и онлайн-мероприятий", - приводят в пресс-службе слова Чемезова.

Интерес к международному военно-техническому форуму "Армия-2020" не снижается, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса - в этом году форум посетят делегации примерно из 60 стран мира, отметил Чемезов.

"Международный военно-технический форум "Армия" - одна из крупнейших выставочных площадок мира, где традиционно представлены самые современные образцы российского вооружения, военной и специальной техники, обсуждаются вопросы укрепления международного военно-технического сотрудничества. Интерес к мероприятию не снижается, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией: в этом году форум посетят делегации примерно из 60 стран <...>", - приводят в пресс-службе слова Чемезова.

Помимо оборонной продукции, в этом году Ростех представит на "Армии" широкий перечень продукции для противодействия распространению коронавирусной инфекции: аппараты ИВЛ, автоматизированные потоковые тепловизоры, системы контроля доступа с функцией замера температуры, оборудование для выявления коронавируса в воздухе, приборы для обеззараживания помещений и другое.

"Ряд образцов такой продукции Ростеха будет использован для обеспечения безопасности гостей и участников форума", - подчеркнули в пресс-службе госкорпорации.

Система с эффектом прозрачной брони

Ростех на форуме представит систему супервизорного обзора местности и прицеливания "Параллакс" с эффектом прозрачной брони (разработка ВНИИ "Сигнал", входит в АО "КБП" холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха). Также впервые будут демонстрироваться новый управляемый снаряд для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", а также новейшие пистолеты "Полоз" и "Аспид", сообщили в госкорпорации.

"Демонстрируются высокоточный комплекс управляемого вооружения "Гермес" с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км, новый вид управляемого снаряда для РСЗО "Торнадо-С", система супервизорного обзора местности и прицеливания "Параллакс" для БМП-3, функционирующая по принципу "прозрачной брони", новейшие пистолеты "Аспид" и "Полоз", мобильная версия комплекса противодействия БПЛА "Атака - DBS" и многое другое", - сообщили в Ростехе.

Как уточнили в госкорпорации, в числе новинок "Армии" в этом году также модернизированный боевой вертолет Ми-35П и вертолет Ми-171Ш (экспортная версия военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ).

Парашют спецназа

Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) на форуме "Армия-2020" впервые покажет парашютную систему спецназначения "Стайер" для десантирования с высот от 700 до 8 000 метров, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Ведущий производитель парашютных систем - холдинг "Технодинамика" - впервые покажет систему специального назначения "Стайер". Она предназначена для десантирования с высот от 700 до 8 000 м", - сообщили в госкорпорации.

"Стайер" оснащен подвесной системой, позволяющей закрепить спереди грузовой контейнер или другое оборудование.

Кроме того, для спортсменов-парашютистов предприятие разработало и впервые продемонстрирует на форуме парашютные ранцы "Irbis", которые имеют 12 типоразмеров для разных видов парашютного спорта.

Летные очки с дополненной реальностью

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) впервые на форуме представит очки с дополненной реальностью, предназначенные для экипажей летательных аппаратов, сообщили в Ростехе.

"КРЭТ на форуме впервые продемонстрирует многофункциональную систему технического виртуального зрения. Прибор позволяет значительно повысить безопасность режима посадки летательных аппаратов", - сообщили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, встроенные функции позволяют осуществлять мониторинга окружающего пространства с помощью датчиков видимого и инфракрасного диапазонов, комбинировать виртуальное изображения окружающего пространства с телевизионным, а также получать корректирующие поправки к навигационным параметрам летательного аппарата.

Экспортный истребитель

Впервые на форуме будет представлен экспортный образец истребителя пятого поколения Су-57. Он также примет участие в летной демонстрационной программе, сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Впервые на форуме "Армия" в рамках статической экспозиции будет представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э. Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 также поднимется в воздух в рамках летной программы", - сообщили в госкорпорации.

Также в воздухе можно будет наблюдать многофункциональный легкий истребитель МиГ-35, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и модернизированный корабельный вертолет Ка-27М. Пилотажная группа "Беркуты" продемонстрирует возможности Ми-28Н в групповом и одиночном пилотаже.

В форуме примут участие основные холдинги корпорации - ОАК, "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", УВЗ, "Техмаш", ЦНИИТочмаш, ОДК, КРЭТ, "Технодинамика", а также "Росэл", "Швабе", концерн "Автоматика", "Спецхимия" и "Нацимбио".

Экспонаты будут демонстрироваться в постоянно действующем демонстрационном центре Ростеха, павильонах КВЦ "Патриот" и на уличных статических площадках - общая площадь экспозиций корпорации превышает 16 тыс. кв. метров.

Также запланировано большое количество переговоров с потенциальными партнерами и активное участие в деловой программе.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.