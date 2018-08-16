Войти
16.08.2018
ЦАМТО

ОАК и Минобороны намерены подписать новый контракт на поставку Су-30СМ

1038
8
+6
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 15 августа. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить по 12-14 истребителей Су-30СМ в год, новый контракт на поставку этих машин Воздушно-космическим силам будет подписан в этом году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"В этом году планируем подписать новый контракт, который обеспечит загрузку Иркутского авиазавода в ближайшие годы на уровне 12–14 машин в год. По мере освоения МС-21 завод будет становиться гражданским, но сейчас на Су-30 есть спрос и мы заинтересованы в его производстве, в том числе с точки зрения экономики предприятия", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью Ю.Слюсаря газете "Ведомости".

Он не уточнил количество, которое предусмотрено в госпрограмме вооружений до 2027 года. Кроме того, по словам президента ОАК, меняются планы по военно-техническому сотрудничеству. "Семейство Су-30 имеет хорошие перспективы, самолеты проданы в большое количество стран и, надеемся, будут продаваться еще", – отметил Ю.Слюсарь.

Как напоминает агентство, в апреле сообщалось, что до конца 2018 года запланирована поставка еще десяти самолетов Су-30СМ. По словам директора Иркутского авиазавода Александра Вепрева, на этом самолете сегодня проводятся опытно-конструкторские работы по импортозамещению и расширению боевых возможностей с применением новых средств поражения.

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, отмечает агентство.

15.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ИАЗ
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21
Похожие новости
27.01.2015
Авиация, космос и кадры
26.01.2015
Сергей Шойгу: уровень исправности авиапарка ВС РФ должен составлять не менее 80 проц.
23.01.2015
А теперь мы со всем этим попытаемся взлететь...
16.01.2014
Самолетостроение - итоги 2013 года
16.08.2018
"Авиастроение должно быть в тонусе. Это в интересах всей страны"
8 комментариев
№1
16.08.2018 08:14
Цитата, q
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить по 12-14 истребителей Су-30СМ в год, новый контракт на поставку этих машин Воздушно-космическим силам будет подписан в этом году.

Наверно самая лучшая новость за этот месяц !!!!
У ВКС есть возможность получить дополнительно от 60 до 100 Су-30СМ тем более к 19 году обещали обновлённую версию с оборудованием от Су-35....
0
Сообщить
№2
16.08.2018 09:20
Цитата, штурм сообщ. №1
ем более к 19 году обещали обновлённую версию с оборудованием от Су-35....

А можно линк?

Еще индуи говорят, что уже вот почти финализирвоан СУперСухой, с АФАР и АЛ-41-подобным двигателем. Они конечно фантазеры, но интересно же.
0
Сообщить
№3
16.08.2018 10:27
штурм
Цитата, штурм сообщ. №1
Наверно самая лучшая новость за этот месяц !!!!
Да уж хотя бы если бы это были бы Су-35, а не Су-57, а так... не, ну лучше, конечно, чем совсем ничего, но называть это хорошей новостью я бы не стал. Американцы даже на старенькие "Хорнеты" (не "Адвасед СуперХорнеты" и даже не "Суперхорнеты", а на просто "Хорнеты") ставят уже АФАР, а мы...
-2
Сообщить
№4
16.08.2018 10:58
Цитата, Враг сообщ. №3
Американцы даже на старенькие "Хорнеты" (не "Адвасед СуперХорнеты" и даже не "Суперхорнеты", а на просто "Хорнеты") ставят уже АФАР, а мы...
Хе-хе,то есть Ф-18С с АФАР стал круче чем Су-30СМ? А где ОЛС,НСЦ,новые РЭБ,дальность и ЛТХ как у Су-30СМ? Сделали икону из АФАР и теперь везде трындят АФАР,АФАР ....Вот как раз контракт на новые Су-30СМ это хорошая новость,а модерн Ф-18 с  установкой АФАР это
Цитата, Враг сообщ. №3
это хорошей новостью я бы не стал
это называется с голой жопой на ежа,просто в США приходит понимание что Россия и в особенности КНР обновляют ВВС быстрыми темпами и то что старые Ф-15/16/18 не вывозят,новых Супер Хорнет(при чем добрая половина Супер Хорнет имеет старую АПГ-73) и Ф-22 не густо,Ф-35 имеет кучу??? Вот и остается затыкать дыры модернизацией старых машин.
+4
Сообщить
№5
16.08.2018 13:22
А почему не Су-35С? Какое-то противоречие словам Борисова и традиционный зоопарк пополняем...
-1
Сообщить
№6
16.08.2018 13:27
Цитата, beka1 сообщ. №5
А почему не Су-35С?
По Су-35С есть контракт до 2020 года,он выполняется,по Су-30СМ все контракты должны закрыться в этом году,как и по Су-34,такчто ждем заказа еще на Су-34.
Цитата, beka1 сообщ. №5
традиционный зоопарк пополняем...
А то что КМП и ВМФ США закупают Супер Хорнет параллельно Ф-35 ни чего?А Великобритания и Италия до сих пор получают Таифуны и,не смотря на то что пошли Ф-35.А КНР и вовсе параллельно покупает J-10/11/16/20   и JH-7,а еще наши Су-35С и ни переживает за счет зоопарка.
0
Сообщить
№7
16.08.2018 14:25
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
ждем заказа еще на Су-34.
И тоже в обновлённой версии....

Открытых данных  по  программе модернизации Су-30СМ и использовании узлов, блоков и систем от Су-35 нет,  по модернизации Су-34 открытой информации тоже нет, только инфа , что с 19 года по новому контракту в ВКС пойдут обновлённые Су-34.
+1
Сообщить
№8
16.08.2018 16:14
Цитата, штурм сообщ. №7
И тоже в обновлённой версии....
Судя по всему да http://bastion-karpenko.ru/su-34m/ люди говорят о контракте от 60 до 100 ед(склоняюсь к последней цифре)т.к остались Мариновка,Мончегорск,Шагол не полностью перешел и пара отдельных разведэскадрилий еще на каких то аэродромах(МР пока все в строю их не меняли на Су-34).Да и те полки которые получили Су-34,ни куда не дели Су-24,а продолжают их юзать в 3-4-х эскадрильях,пример Хурба получила Су-34,но http://www.komcity.ru/news/?id=30575
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 21:50
  • 20
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 16.08 21:44
  • 4
Истребители МиГ-35 поступят в ВКС раньше графика
  • 16.08 20:28
  • 5
«Туполев» передал на испытания первый Ту-22М3М
  • 16.08 20:15
  • 4
Шойгу: Каспийск станет полноценной военно-морской базой
  • 16.08 20:09
  • 17
Китай модернизировал Су-35 и серьезно увеличил его боевую мощь
  • 16.08 20:01
  • 1
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел на три дня в порт Судан
  • 16.08 19:09
  • 16373
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 18:59
  • 1
Слишком быстро пролетела. Эстонские РЛС не смогли "засечь" испанскую ракету
  • 16.08 18:57
  • 2
Странный военный объект обнаружили в пустыне Гоби
  • 16.08 18:51
  • 1
Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год
  • 16.08 18:48
  • 2
Россия может представить доказательства, что "Сармат" не попадает под СНВ-3
  • 16.08 18:26
  • 11
"Выглядит ненормально": Америку смутил российский спутник
  • 16.08 18:19
  • 1
Техмаш представит реактивные снаряды для «Торнадо-Г» на форуме «Армия-2018»
  • 16.08 18:19
  • 1
"Случайной" ядерной войны не бывает, считает эксперт
  • 16.08 17:43
  • 2
В ОАК сравнили стоимость российского Су-57 и американского F-35