ОАК и Минобороны намерены подписать новый контракт на поставку Су-30СМ
ЦАМТО, 15 августа. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить по 12-14 истребителей Су-30СМ в год, новый контракт на поставку этих машин Воздушно-космическим силам будет подписан в этом году.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.
"В этом году планируем подписать новый контракт, который обеспечит загрузку Иркутского авиазавода в ближайшие годы на уровне 12–14 машин в год. По мере освоения МС-21 завод будет становиться гражданским, но сейчас на Су-30 есть спрос и мы заинтересованы в его производстве, в том числе с точки зрения экономики предприятия", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью Ю.Слюсаря газете "Ведомости".
Он не уточнил количество, которое предусмотрено в госпрограмме вооружений до 2027 года. Кроме того, по словам президента ОАК, меняются планы по военно-техническому сотрудничеству. "Семейство Су-30 имеет хорошие перспективы, самолеты проданы в большое количество стран и, надеемся, будут продаваться еще", – отметил Ю.Слюсарь.
Как напоминает агентство, в апреле сообщалось, что до конца 2018 года запланирована поставка еще десяти самолетов Су-30СМ. По словам директора Иркутского авиазавода Александра Вепрева, на этом самолете сегодня проводятся опытно-конструкторские работы по импортозамещению и расширению боевых возможностей с применением новых средств поражения.
Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, отмечает агентство.
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производить по 12-14 истребителей Су-30СМ в год, новый контракт на поставку этих машин Воздушно-космическим силам будет подписан в этом году.
Наверно самая лучшая новость за этот месяц !!!!
У ВКС есть возможность получить дополнительно от 60 до 100 Су-30СМ тем более к 19 году обещали обновлённую версию с оборудованием от Су-35....
ем более к 19 году обещали обновлённую версию с оборудованием от Су-35....
А можно линк?
Еще индуи говорят, что уже вот почти финализирвоан СУперСухой, с АФАР и АЛ-41-подобным двигателем. Они конечно фантазеры, но интересно же.
Наверно самая лучшая новость за этот месяц !!!!Да уж хотя бы если бы это были бы Су-35, а не Су-57, а так... не, ну лучше, конечно, чем совсем ничего, но называть это хорошей новостью я бы не стал. Американцы даже на старенькие "Хорнеты" (не "Адвасед СуперХорнеты" и даже не "Суперхорнеты", а на просто "Хорнеты") ставят уже АФАР, а мы...
Американцы даже на старенькие "Хорнеты" (не "Адвасед СуперХорнеты" и даже не "Суперхорнеты", а на просто "Хорнеты") ставят уже АФАР, а мы...Хе-хе,то есть Ф-18С с АФАР стал круче чем Су-30СМ? А где ОЛС,НСЦ,новые РЭБ,дальность и ЛТХ как у Су-30СМ? Сделали икону из АФАР и теперь везде трындят АФАР,АФАР ....Вот как раз контракт на новые Су-30СМ это хорошая новость,а модерн Ф-18 с установкой АФАР это
это хорошей новостью я бы не сталэто называется с голой жопой на ежа,просто в США приходит понимание что Россия и в особенности КНР обновляют ВВС быстрыми темпами и то что старые Ф-15/16/18 не вывозят,новых Супер Хорнет(при чем добрая половина Супер Хорнет имеет старую АПГ-73) и Ф-22 не густо,Ф-35 имеет кучу??? Вот и остается затыкать дыры модернизацией старых машин.
А почему не Су-35С?По Су-35С есть контракт до 2020 года,он выполняется,по Су-30СМ все контракты должны закрыться в этом году,как и по Су-34,такчто ждем заказа еще на Су-34.
традиционный зоопарк пополняем...А то что КМП и ВМФ США закупают Супер Хорнет параллельно Ф-35 ни чего?А Великобритания и Италия до сих пор получают Таифуны и,не смотря на то что пошли Ф-35.А КНР и вовсе параллельно покупает J-10/11/16/20 и JH-7,а еще наши Су-35С и ни переживает за счет зоопарка.
ждем заказа еще на Су-34.И тоже в обновлённой версии....
Открытых данных по программе модернизации Су-30СМ и использовании узлов, блоков и систем от Су-35 нет, по модернизации Су-34 открытой информации тоже нет, только инфа , что с 19 года по новому контракту в ВКС пойдут обновлённые Су-34.
И тоже в обновлённой версии....Судя по всему да http://bastion-karpenko.ru/su-34m/ люди говорят о контракте от 60 до 100 ед(склоняюсь к последней цифре)т.к остались Мариновка,Мончегорск,Шагол не полностью перешел и пара отдельных разведэскадрилий еще на каких то аэродромах(МР пока все в строю их не меняли на Су-34).Да и те полки которые получили Су-34,ни куда не дели Су-24,а продолжают их юзать в 3-4-х эскадрильях,пример Хурба получила Су-34,но http://www.komcity.ru/news/?id=30575