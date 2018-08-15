На авиабазу ЦВО в Новосибирске поступили четыре ударных "Крокодила"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Четыре ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили на авиабазу Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске, сообщает ЦВО.

"Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-24П поступили на базу армейской авиации, дислоцированную в Новосибирской области. Звено "Крокодилов" прошло капитальный ремонт на Читинском авиаремонтном заводе. Вертолеты перелетели в Новосибирск, преодолев более 2 тысяч километров с выполнением пяти дозаправок на военных аэродромах", - говорится в сообщении.

Ми-24 - ударный вертолет, разработанный в СССР. Является самой распространенной машиной этого класса в мире. Имеет ряд модификаций, поставлялся во многие страны мира. Активно применялся в ходе войны в Афганистане и в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике.