Минобороны опубликовало архивные документы, связанные с историей отечественной авиации

Отдельную рубрику отвели летчице Екатерине Ивановне Зеленко, которая посмертно получила звание Героя Советского Союза за "беспримерный героизм и волю к победе"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте в День Военно-воздушных сил рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о некоторых страницах истории этого рода войск. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В День авиации Минобороны России публикует серию архивных документов об истории военной авиации России и подвигах военных летчиков на фронтах Великой Отечественной войны", - отметили в Минобороны.

Одно из главных мест среди архивных документов, ставших достоянием общественности, занимает копия рукописного приказа Госкомитета обороны СССР, который был составлен под диктовку председателя ГКО И.В. Сталина в два часа в ночь с 8 на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на столицу гитлеровского рейха.

Минобороны РФ сняло гриф секретности с некоторых приказов, наградных документов, поручений, боевых листков и учетных карточек. Материалы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков - кавалеров орденов и Героев Советского Союза, имена которых не предавались огласке.

Отдельную рубрику отвели летчице Екатерине Зеленко, которая совершила воздушный таран. Она посмертно получила звание Героя Советского Союза за "беспримерный героизм и волю к победе". Участница советско-финской войны, кавалер орденов Ленина и Красного Знамени, замкомандира эскадрильи авиаполка менее чем за шесть месяцев Великой Отечественной войны совершила более 40 успешных боевых вылетов. В один из них группа бомбардировщиков под командованием старшего лейтенанта Зеленко уничтожила до 45 танков и 20 бронемашин вражеской пехоты.

Любители советской боевой техники времен Великой Отечественной войны получили возможность изучить аналитические материалы по живучести самолетов, авиационного вооружения, моторов и спецоборудования, которые составили на основе опыта боевых действий. Авторы пособия назвали лучшим самолетом По-2, поскольку он "прост в ремонте, надежен в воздухе, зарекомендовал себя как при дневных, так и при ночных вылетах, а также прост в транспортировании и разборке".