Войти
14.08.2018
ТАСС

Истребители ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет с Камчатки на Чукотку и обратно

314
0
0
МиГ-31
МиГ-31.
Источник: rg.ru

Его длина составила 4 тыс. км

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили дальний беспосадочный перелет протяженностью 4 тыс. км в район Арктики. Об этом сообщил в понедельник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николай Воскресенский.

"На Камчатке в ходе летно-тактических учений летчики смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота осуществили дальний беспосадочный перелет в район Арктики. Дальность беспосадочного перелета истребителей МиГ-31 составила более 4 тыс. километров, а длительность полета превысила пять часов", - говорится в сообщении. Количество участвующих в полете самолетов не уточняется.

Отмечается, что истребители поднялись в воздух с аэродрома Елизово на Камчатке, пролетели более 1,6 тыс. км на север и осуществили дозаправку в воздухе в районе Анадыря. Затем истребители долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта. Вновь дозаправившись, самолеты взяли курс на Камчатку и успешно прибыли в аэропорт Елизово.

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Мыс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
14.08.2018
Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ выполнили дальний беспосадочный перелет в район Арктики
07.05.2018
Истребители с "Кинжалами" стоят на боевом дежурстве
29.03.2018
Российские истребители отразили воздушную атаку на учениях в Арктике
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
20.12.2017
На Аляску свысока. Зачем Россия формирует на Камчатке новую воздушную армию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 06:25
  • 26
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 04:27
  • 1
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
  • 14.08 00:32
  • 9
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 13.08 23:43
  • 3
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 13.08 23:19
  • 6
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 13.08 23:13
  • 12
"Руслана" не ждите
  • 13.08 23:04
  • 4
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 13.08 23:03
  • 6
Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
  • 13.08 22:46
  • 9
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 22:24
  • 1
Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57
  • 13.08 22:16
  • 3
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 13.08 20:57
  • 102
"Кинжал" для "Тушки"
  • 13.08 20:05
  • 107
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 13.08 19:46
  • 75
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 13.08 19:35
  • 4
Российское оружие в Армении