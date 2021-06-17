Полярный друг: как в Арктике учились защищаться от беспилотников

Российская Арктика получила защиту от беспилотников-невидимок. Учения по обнаружению дронов прошли в сложных полярных условиях на северо-востоке страны — на Чукотке и Камчатке. На них была задействована группировка, расположенная как на материке, так и на архипелагах и острове Врангеля. Эксперты отмечают, что в настоящее время США и другие страны активно развивают свое присутствие в этой части арктического региона. Поэтому сегодня на северо-восточном побережье страны воссоздаётся непроницаемый радарный заслон — более совершенный, чем во времена СССР

Российская Арктика получила защиту от беспилотников-невидимок. Учения по обнаружению дронов прошли в сложных полярных условиях на северо-востоке страны — на Чукотке и Камчатке. На них была задействована группировка, расположенная как на материке, так и на архипелагах и острове Врангеля. Эксперты отмечают, что в настоящее время США и другие страны активно развивают свое присутствие в этой части арктического региона. Поэтому сегодня на северо-восточном побережье страны воссоздаётся непроницаемый радарный заслон — более совершенный, чем во времена СССР

Радарный контроль

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве уникальные арктические учения прошли в начале лета. Их целью была проверка возможностей российских радиолокационных систем, которые прикрывают северо-восток России. По словам собеседников издания, на манёврах успешно отработали обнаружение групп малозаметных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), выполняющих полеты на разных высотах. Для этого совместно задействовали части ПВО и радиолокационные подразделения.

Ранее Министерство обороны сообщало, что в начале июня радиолокационная станция (РЛС) «Сопка-2» на острове Врангеля участвовала в поиске малоразмерных целей, имитирующих БЛА. По данным военных, все они были обнаружены и классифицированы. Информацию обобщили и проанализировали, а затем оперативно передали на командный пункт ПВО Восточного военного округа.

В советское время по дальневосточному арктическому побережью была раскинута сплошная сеть РЛС, позволявших наблюдать за воздушной обстановкой и сейчас она восстанавливается, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин.

— Остров Врангеля — это северо-восток Арктики, а у американцев сейчас принят ряд стратегических документов о наращивании своего военного присутствия в данном регионе, — пояснил он. — Во многом это будет происходить на Аляске, где планируется размещение дополнительных сил, переброска войск из других районов США на ротационной основе. Американцы используют несколько типов стратегических разведывательных беспилотников в интересах как ВВС, так и военно-морских сил, которые могут, наверное, быть задействованы и над арктическими территориями. Российская сторона готовится иметь с этим дело.

Находящаяся на острове РЛС «Сопка-2» была установлена в 2016 году. Российские вооруженные силы по мере модернизации инфраструктуры пытаются отработать варианты ее использования и проводят учения по борьбе с разного рода высокотехнологичными угрозами, заключил эксперт.

Возвращение в Арктику

Одним из элементов восстановленной системы контроля за воздушным пространством стал смонтированный на острове Врангеля трассовый радиолокатор «Сопка-2» двойного назначения. Он круглосуточно мониторит ситуацию в небе в радиусе 450 км. Характеристики позволяют использовать его для наблюдения как за гражданским трафиком со специальными ответчиками, так и за военными летательными аппаратами. Их радар видит на удалении в 350 км.

Для работы в суровом арктическом климате радиолокатор смонтирован в специальном защитном куполе. Это даёт возможность применять его при морозе минус 40 градусов и ветре скоростью до 40 м/с.

На материке РЛС развёрнуты на мысе Шмидта и в районе города Тикси. Для их персонала построены самодостаточные модульные городки. Дальше на запад цепочку РЛС вдоль Северного морского пути и арктического побережья России продолжают базы на архипелагах Новосибирские острова, Северная Земля, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа.

Сейчас военно-политическое руководство России восстанавливает былую славу северных РЛС времён Советского Союза, но с улучшенным качеством и боевыми возможностями, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Мы не осваиваем Артику, а возвращаемся в неё, — сказал он. — Сложности работы там нашим ПВО хорошо знакомы: полярная ночь, низкие температуры, труднодоступность, сезонность завоза горюче-смазочных материалов и техники, организация смены служащих. Но с появлением современного ледокольного флота наши возможности по транспортировке и мобильности сильно улучшились.

По словам эксперта техника ПВО сейчас стала гораздо лучше. У нас есть вооружение, которое успешно борется с дронами, заключил Айтеч Бижев.

Воздушный заслон

После обнаружения БЛА или самолёта-нарушителя теперь есть возможность немедленно отреагировать на его появление. В арктической зоне размещают новые зенитные ракетные комплексы и системы, включая дальнобойные С-400. Восстанавливается и присутствие боевой авиации. Пункты её наведения на цель развёрнуты на острове Врангеля и мысе Шмидта, в Тикси. С 1 декабря прошлого года на чукотском аэродроме Анадырь постоянно дежурит группа истребителей МиГ-31БМ из состава 317-го смешанного полка морской авиации с Камчатки.

Истребители МиГ-31БМ и корабельные Су-33 начали дежурство также на аэродроме архипелага Новая Земля. Иногда бывают они и на авиабазе Нагурская на Земле Франца-Иосифа. Планируется, что после восстановления взлётно-посадочной полосы на мысе Шмидта её тоже можно будет использовать для взлёта и посадки военных самолётов.

На острова Котельный и Врангеля, а также мыс Шмидта налажена регулярная доставка грузов сверхтяжёлыми вертолётами Ми-26. Они участвовали в строительстве и воссоздании арктических баз и инфраструктуры РЛС. Используется для этих задач и новейшая арктическая модификация Ми-8АМТШ-ВА с чукотских аэродромов.

Координирует оборону региона Объединённое командование войск и сил на северо-востоке, подчинённое Тихоокеанскому флоту. Под его управлением находятся наземные силы, авиация, средства ПВО и флота на Камчатке. К нему же относится построенный с нуля на острове Врангеля один из трёх крупнейших арктических форпостов России — база «Полярная звезда».

Антон Лавров

Анна Черепанова