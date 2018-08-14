Войти
14.08.2018
ТАСС

Экипажи БМП и танков форсировали реки Урала, Поволжья и Сибири на учениях ЦВО

267
0
0
БМП-2
БМП-2.
Источник: www.belvpo.com

В маневрах приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и около тысячи единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Более тысячи экипажей бронемашин БМП-2 и танков Т-72 форсировали водоемы Урала, Поволжья и Сибири в ходе учений Центрального военного округа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Механики-водители подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой. На бронетранспортерах они преодолели водную преграду вплавь, а танкисты - по дну реки. Подобные учения проверяют не только навыки вождения боевой техники, но и уровень психологической подготовки военнослужащих", - сказали в пресс-службе.

По данным военного округа, в учениях приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и около тысячи единиц техники.

13.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.07.2018
Российские инструкторы подготовят тысячу специалистов для армии Таджикистана - ЦВО
27.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки — часть II
25.06.2018
Российские инструкторы подготовят более 500 младших специалистов для армии Таджикистана
22.06.2018
Российские военные за лето подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.08 06:25
  • 26
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 14.08 04:27
  • 1
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
  • 14.08 00:32
  • 9
Тип 96 — "Стремительный дракон" — китайский козырь в "Танковом биатлоне"
  • 13.08 23:43
  • 3
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 13.08 23:19
  • 6
Летчик-испытатель: истребитель Су-57 сможет управлять группой беспилотников
  • 13.08 23:13
  • 12
"Руслана" не ждите
  • 13.08 23:04
  • 4
Танкисты из России победили в индивидуальной гонке "Танкового биатлона"
  • 13.08 23:03
  • 6
Шойгу заявил, что российская военная техника подтвердила в Сирии свое совершенство
  • 13.08 22:46
  • 9
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 22:24
  • 1
Липецкий авиацентр завершил подготовку к обучению летчиков для Су-57
  • 13.08 22:16
  • 3
Первый катер нового типа для островных государств Тихого океана
  • 13.08 20:57
  • 102
"Кинжал" для "Тушки"
  • 13.08 20:05
  • 107
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 13.08 19:46
  • 75
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 13.08 19:35
  • 4
Российское оружие в Армении