Внешэкономбанк будет работать по новой бизнес-модели

Новый меморандум Внешэкономбанка определил главные направления и показатели инвестиционной, внешнеэкономической и финансовой деятельности при реализации проектов в России и за рубежом.

Документ обеспечивает переход национального института развития к новой бизнес-модели, декларирующей переход от конкуренции к сотрудничеству с коммерческими банками.

Учесть новые реалии

Предыдущий финансовый меморандум ВЭБ был утверждён более 10 лет назад. Новая версия отражает действующие реалии, текущие задачи, которые стоят перед Внешэкономбанком как институтом развития. Прежде всего – это организация проектного финансирования.

В новом меморандуме критерии проектного финансирования во многом смягчены. Уменьшены сроки окупаемости – с пяти лет до одного года, и по минимальному объёму финансирования. Это должно позволить ВЭБу сконцентрироваться на самых актуальных проектах: цифровая экономика, социальные проекты, развитие МСП и поддержка экспорта. Фактически это концентрация на выполнении задач, связанных с целями развития страны.

Принятие меморандума в новой редакции означает завершение создания полного блока нормативных актов, на основании которых действует Внешэкономбанк. Теперь ВЭБ должен сконцентрироваться на выполнении задач, изложенных в указе В. Путина от 7 мая г. 2018 №204.

Новая бизнес-модель Внешэкономбанка становится определяющим фактором для установления партнёрства с коммерческими банками. Чтобы они входили вместе с ВЭБом в синдикаты либо использовали фабрику проектного финансирования.

Фабрики проектного финансирования

Проектное финансирование – вид долгосрочного финансирования инвестиционного проекта в форме предоставления кредита на срок не менее 3 лет. Источником погашения задолженности являются доходы от использования или реализации имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестпроекта.

Проект фабрики – инвестпроект отобранный Внешэкономбанком в порядке, установленном регламентом программы «Фабрика проектного финансирования» и утвержденным Постановлением от 15 февраля 2018 г. № 158.

Основные критерии отбора инвестпроектов для реализации на основе проектного финансирования следующие.

Первый: полная стоимость инвестпроекта, определяемая как сумма всех затрат на реализацию проекта и составляет не менее 3 млрд рублей (без учета процентов по кредитам).

Второй: не более 80 процентов полной стоимости инвестпроекта финансируется за счет заемных средств, а доля собственных средств – должна быть не менее 20 процентов.

Третий: срок финансирования и срок окупаемости не должны превышать 20 лет.

Отраслевые направления

В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» прежде всего будут рассматриваться инвестпроекты из обрабатывающей промышленности. Прежде всего: развитие производства высоких переделов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

К таким производствам относятся: энергетическое машиностроение, станко- и авиапром, космос, производство двигателей и электротехники, медтехника и фармацевтика.

Второе направление – развитие инфраструктуры и устранение инфраструктурных ограничений: транспортная, железнодорожная, энергетическая инфраструктура, инфраструктура промплощадок, высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения.

Третье направление – развитие связи и информационных технологий, электронная компонентная база, радиоэлектроника.

Предусмотрено также финансирование на расширение производства высокотехнологичной продукции и создание новых видов инновационной продукции: композиты, редкие и редкоземельные металлы, полимеры, а также продукция органического синтеза, робототехника, цифровое производство, аддитивные технологии, инженерное программное обеспечение.

За счет программы также планируют расширить экспорт гражданской продукции ОПК и продукции двойного назначения, внедрить наилучшие доступные технологии и улучшить экологию.

7 блоков поддержки

Внешэкономбанк в рамках осуществления инвестиционной деятельности участвует в реализации госпроектов по следующим основным направлениям.

Первый блок – развитие инфраструктуры и устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, развитие высокотехнологичных производств.

Второй блок – развитие инноваций, в которые входят разработка и внедрение прорывных и перспективных промышленных технологий, включая участие в реализации проектов Национальной технологической инициативы. А также разработка и развитие сквозных цифровых технологий, включая участие в реализации проектов в области цифровой экономики в рамках направлений программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В этот же блок входят поддержка бизнес-акселераторов и стимулирование участия частного капитала в наукоемких проектах.

Третий блок – развитие моногородов и особых экономических зон.

Четвертый блок – внедрение наилучших доступных технологий и повышение эффективности использования природных ресурсов, охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки ("зеленая" экономика).

Пятый блок – технологическая модернизация организаций ОПК, диверсификация и развитие инфраструктуры двойного назначения.

Шестой блок – реализация национальных проектов и госпрограмм.

Седьмой блок – участие в проектах государственно- и муниципально-частного партнерства.

Государственные гарантии по созданному ВЭБом фонду промышленных активов превышают 500 млрд руб. Сегодня во Внешэкономбанке размещено 200 млрд руб. казначейства и порядка 570 млрд руб. фонда национального благосостояния. В 2016-2017 гг. ВЭБ получил более 250 млрд руб., в 2018 гг. еще 100 млрд руб. По итогам 2017 года убытки банка составили почти 300 млрд рублей.

Елена Антипина, Денис Журенков