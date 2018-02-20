Инвестиции: В России появилась фабрика проектного финансирования



Новое производство – участок химико-термической обработки (ХТО) деталей на предприятии «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» («Редуктор-ПМ»).

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Новое производство – участок химико-термической обработки (ХТО) деталей на предприятии «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» («Редуктор-ПМ»).Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Цель – создание механизма проектного финансирования инвестпроектов, предусматривающего предоставление заемных средств на основе договоров синдицированного кредита. Внешэкономбанк определен оператором программы.

Обеспечить экономический рост

В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» будут предоставляться субсидии из бюджета в виде имущественных взносов Российской Федерации во Внешэкономбанк на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «фабрики» – субсидии.

В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» будут предоставляться субсидии из бюджета в виде имущественных взносов Российской Федерации во Внешэкономбанк

Первая и главная задача программа – обеспечение экономического роста за счет реализации новых инвестпроектов.

Вторая: повышение доступности проектного финансирования в Российской Федерации.

Третья: увеличение объемов кредитования организаций, реализующих инвестпроекты.

На 2018 год на реализацию программы выделено 828 млн рублей.

Проектное финансирование

На 2018 год на реализацию программы выделено 828 млн рублей.

Под проектным финансированием понимается вид долгосрочного финансирования инвестиционного проекта в форме предоставления кредита на срок не менее 3 лет. При этом источником погашения задолженности являются доходы от использования или реализации имущества, созданного или приобретенного при реализации инвестпроекта.

Проект фабрики – инвестпроект отобранный Внешэкономбанком в порядке, установленном регламентом программы «Фабрика проектного финансирования» и утвержденным Постановлением от 15 февраля 2018 г. № 158.

Проект фабрики – инвестпроект отобранный Внешэкономбанком в порядке, установленном регламентом программы «Фабрика проектного финансирования»

Ключевыми критериями отбора инвестпроектов для участия в настоящей программе являются следующие.

Первый критерий – инвестпроект реализуется на основе проектного финансирования;

Второй – полная стоимость инвестпроекта, определяемая как сумма всех затрат на реализацию проекта и составляет не менее 3 млрд. рублей (без учета процентов по кредитам);

Третий – не более 80 процентов полной стоимости инвестпроекта финансируется за счет заемных средств, а доля собственных средств – должна быть не менее 20 процентов

Четвертый и пятый – срок финансирования и срок окупаемости не должны превышать 20 лет.

Отраслевые направления

В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» прежде всего будут рассматриваться инвестпроекты из обрабатывающей промышленности. Прежде всего: развитие производства высоких переделов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Прежде всего будут рассматриваться инвестпроекты из обрабатывающей промышленности.

К таким производствам относятся: энергетическое машиностроение, станко- и авиапром, космос, производство двигателей и электротехники, медтехника и фармацевтика.

Второй блок – развитие инфраструктуры и устранение инфраструктурных ограничений: транспортная, железнодорожная, энергетическая инфраструктура, инфраструктура промплощадок,

высокотехнологичная инфраструктура здравоохранения.

Третий блок – развитие связи и информационных технологий, электронная компонентная база, радиоэлектроника.

Предусмотрено также финансирование на расширение производства высокотехнологичной продукции и создание новых видов инновационной продукции: композиты, редкие и редкоземельные металлы, полимеры, а также продукция органического синтеза, робототехника, цифровое производство, аддитивные технологии, инженерное программное обеспечение.

За счет программы также планируют расширить экспорт гражданской продукции ОПК и продукции двойного назначения, внедрить наилучшие доступные технологии и улучшить экологию.

Через программу «Фабрика проектного финансирования» будет частично профинансирована технологическая модернизация и диверсификация ОПК.

Через программу «Фабрика проектного финансирования» будет частично профинансирована технологическая модернизация и диверсификация ОПК.

До 1 января 2019 г. отбор инвестпроектов осуществляется Внешэкономбанком в соответствии с указанными критериями. Регламент программы «Фабрика проектного финансирования» – утверждается по согласованию с Минэкономразвития России.

Денис Журенков, Елена Антипина