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13.08.2018
Российская газета

"Авиадартс-2018" завершился пилотажным шоу в Рязани

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Авиадартс-2018
Авиадартс-2018.
Источник: Пресс-центр конкурса "Авиадартс"

Итоги престижного конкурса летчиков подвели на военном аэродроме Дягилево. "Авиадартс-2018" проходил под Рязанью в рамках Международных армейских игр с 28 июля по 11 августа. В полетах над Дягилево и полигоном Дубровичи участвовали экипажи из РФ, Китая, Белоруссии и Казахстана.

Победу в общем зачете одержали россияне, выигравшие соревнование в четырех из семи номинаций. Капитан команды полковник Василий Якимович получил кубок "Авиадартса" из рук командующего Военно-воздушными силами - заместителя главкома ВКС генерал-лейтенанта Андрея Юдина.

В двух номинациях верх одержали экипажи из Китая, в одной - из Казахстана, сообщили в пресс-службе Минобороны.

После церемонии награждения на аэродроме Дягилево состоялось масштабное авиашоу. Класс показали пилотажные группы "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н и Ка-52, "Соколы России" на истребителях Су-35С и "Русские витязи" на Су-30СМ. Они выполнили наиболее зрелищные элементы, такие как "групповая петля Нестерова", "групповая бочка", "синхронные бочки", "зеркало", "колокол" и "встречный роспуск", а также элементы наступательного и оборонительного воздушного боя. Вслед за ними в небе прошли самолеты дальней авиации - пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС и тройка дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Попасть на праздник мог любой - в честь грядущего Дня ВВС. По данным военного министерства, пилотажное шоу в Дягилево посетило более пяти тысяч жителей и гостей Рязани. Ранее свыше десяти тысяч зрителей привлек "Авиамикс" - наиболее зрелищный эпизод "Авиадартса-2018" на полигоне Дубровичи, где был впервые показан воздушный бой сверхманевренного истребителя Су-35С против пары МиГ-29СМТ.

Справка "РГ"

Международный конкурс "Авиадартс-2018" - соревнования военных летчиков. В них участвовало четыре национальные команды - более 60 экипажей. Из них 30 иностранных прибыло на конкурс впервые. Также впервые были задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9. Зачет проводился по семи номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах.


Татьяна Ткачева (Воронеж)

11.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
МиГ-29СМТ
Су-30
Су-35С
Ту-22М
Ту-95
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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