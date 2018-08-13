Вертолет Ми-8АМТШ имени Героя России Ряфагатя Хабибуллина впервые будет продемонстрирован на МВТФ "Армия-2018"

ЦАМТО, 10 августа. Вертолет армейской авиации Ми-8АМТШ ЮВО имени Героя России полковника Ряфагатя Хабибуллина впервые будет показан гостям и посетителям авиационной площадки конгрессно-выставочных мероприятий ЮВО в Ростовской области в рамках МВТФ "Армия-2018".

Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил на вооружение полка армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, которым командовал полковник Ряфагать Хабибуллин.

Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться, в том числе, и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение. Вертолет получил усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику.

Новый комплекс авионики вертолета, помимо прочего, включает в себя метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру. Комплекс обороны вертолета Ми-8АМТШ включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопные устройства.

Кроме того, посетители форума "Армия-2018" смогут увидеть более 500 образцов исторического и современного вооружения и военной техники от легендарных винтовки Мосина и Катюши до новейших истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34, вертолетов Ми-28Н и Ка-52. На форуме будут представлены танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, ЗРС С-400 и ОТРК "Искандер-М".

Также на полигоне будет продемонстрирован динамический показ возможностей образцов вооружения, военной и специальной техники ЮВО.

В период с 24 по 26 августа на полигоне Кадамовский под Новочерскасском (Ростовская область) пройдут конгрессно-выставочные мероприятия ЮВО в рамках МВТФ "Армия-2018", сообщает пресс-служба округа.

Справочно:

8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета (одной из модификаций вертолета Ми-24) в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Р.Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2016 г. №382 за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Ряфагать Махмутовичу Хабибуллину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).