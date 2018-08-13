НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал его "сильнейшим директором"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Владимир Колмыков, возглавлявший ранее АО "Красмаш" (производитель ракет "Сармат" и "Синева", входит в Роскосмос), назначен гендиректором НПО имени Лавочкина. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роскосмоса.

"Совет директоров НПО им. Лавочкина утвердил Владимира Колмыкова генеральным директором предприятия. Решение Совета директоров огласил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении.

Рогозин, комментируя назначение Колмыкова в Twitter, назвал его "сильнейшим директором".

Как сообщается на сайте Роскосмоса, Колмыков работал на ФГУП "Красноярский машиностроительный завод" с 1978 года, в 2005 году он был назначен генеральным директором предприятия. С февраля 2015 года являлся исполнительным директором НПО "Энергомаш", а в июне 2016 года был назначен на должность первого заместителя генерального директора по техническому комплексу ЦНИИмаш. С октября 2016 года занимал должность гендиректора АО "Красмаш", на этом посту его сменил Александр Гаврилов, назначенный на должность с 9 августа.

Совет директоров НПО имени Лавочкина с 3 августа досрочно лишил полномочий гендиректора Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 26 июля Бабушкинский суд Москвы арестовал Лемешевского до 19 сентября по делу о хищении более 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Его обвинили в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина - одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Входит в структуру госкорпорации "Роскосмос". Разрабатывает и изготавливает автоматические космические аппараты научного назначения для работы в околоземном пространстве и для исследования дальнего космоса, универсальные разгонные блоки "Фрегат", спутники дистанционного зондирования Земли и др.