Войти
13.08.2018
ТАСС

НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков

212
1
+1
Владимир Колмыков
Владимир Колмыков.
Источник: © http://www.krasm.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал его "сильнейшим директором"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Владимир Колмыков, возглавлявший ранее АО "Красмаш" (производитель ракет "Сармат" и "Синева", входит в Роскосмос), назначен гендиректором НПО имени Лавочкина. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роскосмоса.

"Совет директоров НПО им. Лавочкина утвердил Владимира Колмыкова генеральным директором предприятия. Решение Совета директоров огласил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении.

Рогозин, комментируя назначение Колмыкова в Twitter, назвал его "сильнейшим директором".

Как сообщается на сайте Роскосмоса, Колмыков работал на ФГУП "Красноярский машиностроительный завод" с 1978 года, в 2005 году он был назначен генеральным директором предприятия. С февраля 2015 года являлся исполнительным директором НПО "Энергомаш", а в июне 2016 года был назначен на должность первого заместителя генерального директора по техническому комплексу ЦНИИмаш. С октября 2016 года занимал должность гендиректора АО "Красмаш", на этом посту его сменил Александр Гаврилов, назначенный на должность с 9 августа.

Совет директоров НПО имени Лавочкина с 3 августа досрочно лишил полномочий гендиректора Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. 26 июля Бабушкинский суд Москвы арестовал Лемешевского до 19 сентября по делу о хищении более 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Его обвинили в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина - одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Входит в структуру госкорпорации "Роскосмос". Разрабатывает и изготавливает автоматические космические аппараты научного назначения для работы в околоземном пространстве и для исследования дальнего космоса, универсальные разгонные блоки "Фрегат", спутники дистанционного зондирования Земли и др. 

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РСМ-54
Сармат МБР
Фрегат РБ
Компании
Красмаш
НПО Лавочкина
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
27.07.2018
Повелитель батута
29.12.2017
Роскосмос: полетное задание запуска 28 ноября разрабатывалось специально под Восточный
04.07.2017
Бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" отложены
07.10.2016
Сменилось руководство выпускающего баллистические ракеты завода "Красмаш"
27.12.2012
Владимир Поповкин: «Я не против оппозиции»
1 комментарий
№1
13.08.2018 01:34
Есть всё же надежда, с учётом того откуда он, что с его назначением в течении 3-4 лет космический корабль-РН многоразового действия "Корона" полетит успешно и будет серийным к 2024-25.



Как и новая станция с ядерным двигателем для полёта к Луне и проч., а не коммуналка на орбите.


В дальней перспективе хотелось бы иметь ЯРД на Короне и безопасное рабочее тело. Это позволило бы иметь дешёвые пуски и полёты до Луны и обратно без стыковок или что-либо на подобии М-19, если это технически целесообразно (мне кажется сложнее чем Кораона с ЯРД выйдет).

0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 04:17
  • 10
Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей
  • 13.08 01:58
  • 1
Микроспутники – убийцы гиперзвуковых ракет
  • 13.08 01:34
  • 1
НПО имени Лавочкина возглавил Колмыков
  • 13.08 00:04
  • 1
Россия готова поддержать проект покупки подводных лодок ВМС Филиппин
  • 12.08 23:32
  • 13
ВКС РФ получили за три месяца более 30 самолетов
  • 12.08 22:24
  • 74
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 12.08 22:01
  • 36
Дорогой пролет
  • 12.08 21:20
  • 7
"Американцы такого еще не делали"
  • 12.08 18:47
  • 38
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 12.08 18:14
  • 1
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
  • 12.08 17:33
  • 85
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 12.08 15:27
  • 1
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
  • 12.08 12:16
  • 3
Ростех создает «всевидящую» камеру на основе наноструктур
  • 12.08 11:35
  • 13
В Израиле объяснили, как поставка С-300 в Сирию отразится на отношениях с Россией
  • 12.08 10:59
  • 7
Нашлемная система ОКБ Микояна для летчиков победила в конкурсе "Авиастроитель года"