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13.08.2018
ТАСС

Военная полиция РФ выставит восемь постов у демилитаризованной зоны на Голанах

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Сотрудник российской военной полиции в Сирии
Сотрудник российской военной полиции в Сирии.
Источник: © Андрей Грязнов/ТАСС

Эти пункты будут "гарантом безопасности для мирных жителей провинции Эль-Кунейтра", отметил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции полковник Виктор Зайцев

ЭЛЬ-ВЕСИЯ /Сирия/, 10 августа. /ТАСС/. Российская военная полиция выставит восемь постов у демилитаризованной зоны у Голанских высот на границе Израиля и Сирии.

Как сообщил замкомандующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции полковник Виктор Зайцев, первый пост уже начал работать в населенном пункте Эль-Весия.

"Мы сейчас находимся в Эль-Весии, в провинции Эль-Кунейтра, где заработал первый стационарный наблюдательный пост военной полиции РФ. Впоследствии начнут работу еще семь постов. Они - гарант безопасности для мирных жителей провинции", - сказал Зайцев.

В свою очередь замкомандующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что посты появятся перед демилитаризованной зоной, контролируемой силами ООН. "В демилитаризованной зоне постов российской военной полиции не будет", - сказал Кураленко.

По его словам российский флаг на этой территории даст гарантию жителям, что "на эту землю навсегда пришел мир".

Ситуация у Голанских высот

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, но в 1967 году были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны. Затем израильский парламент в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этими территориями.

ООН признала аннексию незаконной, после чего часть территории Голан и населенный пункт Кунейтра возвратили Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении в районе миссии ООН.

Ранее сообщалось, что в начале августа миссия ООН впервые с начала конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее из Сирии. Патрулирование осуществлялось в сопровождении российской военной полиции. Вторая такая поездка была проведена силами ООН самостоятельно.

Ранее представителям ООН приходилось для этих целей ездить через Ливан, так как сирийская часть демилитаризованной зоны была в руках боевиков.

10.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Израиль
Ливан
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Сирия
Компании
ВПВС РФ
ООН
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