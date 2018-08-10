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10.08.2018
Российская газета

Шлем летчика-истребителя дополнят новыми приборами

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Пилот
Пилот.
Источник: rg.ru

Для наземной подготовки летчиков самолетов МиГ-29М, высотных перехватчиков МиГ-31БМ, палубных истребителей МиГ-29К и многофункциональных авиакомплексов МиГ-35 в войсках собираются использовать новую нашлемную систему дополненной реальности с трехмерной прогнозной индикацией.

Несмотря на сложное название и хитроумную начинку, разработанная в ОКБ им. А.И. Микояна система не выглядит чем-то фантастичным. В реальности это несколько приспособлений, установленных на защитный шлем пилота. С их помощью на тренажере, во время имитации различных вариантов воздушного боя инструктор сможет контролировать не только действия летчика, но и направление его взгляда, положение головы.

Казалось бы, такие мелочи. Но именно от них в условиях скоротечной схватки в небе во многом зависят техника пилотирования самолета и эффективность применения пилотом бортового вооружения истребителя. А в конечном результате - жизнь летчика и выполнение им поставленной задачи. Кроме того, как утверждают разработчики, новая система дает возможность инструктору оценить восприятие пилотом сложных режимов полета и его психофизиологическое состояние.

На конкурсе "Авиастроитель года" нашлемную систему признали лучшим инновационным проектом

В новой нашлемной системе имеется и бинокулярный фильтр. В отличие от стереоскопических очков он без использования дополнительных приборов позволяет летчику чувствовать себя на пилотажном стенде, как в кабине обычного самолета. Это особенно важно, когда офицер готовится к выполнению наиболее сложных задач. Например, дозаправке истребителя топливом в воздухе, маловысотному маневрированию самолета в режиме огибания рельефа местности, посадке самолета на авианосец или сверхкороткую полосу, рулению по "взлетке" и палубе авианосца.

И еще о преимуществах этой новинки. Не секрет, что большинство современных военных реактивных самолетов имеют на лобовом стекле кабины специальные индикаторы обзора. Они помогают пилотам контролировать параметры полета, правильно прицеливаться по наземным и воздушным целям. Но такие индикаторы не лишены недостатков. К примеру, информацию они выводят в строго определенное место, как правило, прямо по курсу. И летчику большую часть полета приходится смотреть вперед. Такая фиксация утомляет его зрение, граничивает боковой контроль воздушной обстановки.

Малый угол обзора данных на "лобовике" - около 25 градусов - вынуждает пилота "загонять" цель в индикатор за счет дополни тельным маневрированием самолетом. К тому же средства выведения информации на остекление кабины занимают место на приборной доске. Поэтому летчики, как правило, предпочитают иметь дело с нашлемной системой целеуказания и индикации.


Юрий Гаврилов

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-31
МиГ-31БМ
МиГ-35
Проекты
Авианосец
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