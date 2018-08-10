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10.08.2018
ТАСС

Авиация и флот ЮВО уничтожили крылатые ракеты условного противника в морской зоне

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Танковые учения в Ростове-на-Дону
Танковые учения в Ростове-на-Дону.
Источник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров

Во взаимодействии с кораблями и авиацией учебно-боевые задачи также успешно выполнили радиотехнические подразделения береговых станций разведки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Экипажи кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии совместно с истребителями 4-й армии ВВС и ПВО провели учения по отражению условного массированного налета крылатых ракет противника с различных морей. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"Корабельные силы Черноморского флота и Каспийской флотилии во взаимодействии с истребителями объединения ВВС и ПВО в ходе учений отработали задачи по обнаружению и уничтожению крылатых ракет условного противника в морской зоне", - сказал Астафьев.

Во взаимодействии с кораблями и авиацией учебно-боевые задачи успешно выполнили радиотехнические подразделения береговых станций разведки, которые ускорили принятие решения на открытие огня по целям, когда они находились на максимальной дальности.

Условные цели, обозначающие крылатые ракеты, были уничтожены вооружением черноморского малого ракетного корабля "Вышний Волочек", а в акватории Каспийского моря аналогичную задачу отработал экипаж малого ракетного корабля "Дагестан".

09.08.2018
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