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10.08.2018
ИноСМИ

Пакистанские офицеры пройдут военную подготовку в России

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Выпускники летной академии в Рисалпуре, Пакистан
Выпускники летной академии в Рисалпуре, Пакистан.
Источник: © AP Photo, Anjum Naveed

Пакистан во вторник заключил соглашение с Россией, согласно которому офицеры пакистанской армии смогут проходить военную подготовку в России. Соглашение подписано на фоне ухудшения отношений между Исламабадом и Вашингтоном, что привело к прекращению всех программ военного обмена между США и Пакистаном и оставило пустоту, которую пытается заполнить Россия, пишет VOAnews.

Соглашение было заключено по итогам двухдневного заседания российско-пакистанского совместного Военно-консультативного комитета. Делегации возглавляли министр обороны Пакистана Замир уль Хасан Шах и заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. "Обе стороны также провели углубленное обсуждение направлений дальнейшего сотрудничества. По итогам заседания, обе стороны подписали договор о приеме военнослужащих Пакистана в учебные заведения Российской Федерации", - говорится в сообщении Министерства обороны Пакистана.

"Обучение в российских военных институтах приведет к серьезному изменению в мировоззрении высших офицеров [Пакистана], - отметил военный аналитик из Исламабада Бакир Саджа. - До сих пор высший офицерский состав армии Пакистана проходил обучение в США".

Партнерство Исламабада и Москвы в области безопасности, отмечает издание, укрепляется и расширяется с конца 2014 года, когда стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны. В рамках соглашения Россия продала Пакистану четыре боевых вертолета Ми-35м. С тех пор обе страны провели два этапа антитеррористических учений. Военно-морские силы двух стран также недавно приняли участие в совместных антинаркотических учениях в Аравийском море. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге пакистанский военный корабль принял участие в параде в День ВМФ России.

Отношения Пакистана с США ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность и обвинил Исламабад в укрывательстве террористов. Трамп приостановил военную помощь Пакистану в январе, требуя принять решительные меры против боевиков. Пакистанские лидеры отвергли эти обвинения. Они также говорят, что прекращение многолетнего военного сотрудничества приведет к недопониманию между двумя странами.

09.08.2018
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