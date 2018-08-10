Черноморский флот представит ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" на МВТФ "Армия-2018" в ЮВО

Береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае.

ЦАМТО, 9 августа. На международном военно-техническом форуме "Армия-2018", одна из выставочных площадок которого расположена в Ростовской области, командование Черноморского флота представит боевые образцы вооружения и военной техники.

Посетители выставки смогут увидеть состоящие на вооружении Черноморского флота береговой ракетный комплекс "Бастион", береговой самоходный артиллерийский комплекс "Берег", а также уникальный макет берегового ракетного комплекса "Бал".

Кроме того, для гостей форума будет выставлен на показ новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

В рамках проведения Международного военно-технического форума "Армия-2018" в военных округах и на Северном флоте будут организованы демонстрационные показы и выставочные экспозиции образцов вооружения, военной и специальной техники.

В Южном военном округе динамический и статический показы пройдут на полигоне Кадамовский с 21 по 26 августа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.