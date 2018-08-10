Войти
10.08.2018
ЦАМТО

Черноморский флот представит ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" на МВТФ "Армия-2018" в ЮВО

373
0
0
Береговой ракетный комплекс "Бастион"
Береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае.
Источник: РИА Новости/Виталий Аньков

ЦАМТО, 9 августа. На международном военно-техническом форуме "Армия-2018", одна из выставочных площадок которого расположена в Ростовской области, командование Черноморского флота представит боевые образцы вооружения и военной техники.

Посетители выставки смогут увидеть состоящие на вооружении Черноморского флота береговой ракетный комплекс "Бастион", береговой самоходный артиллерийский комплекс "Берег", а также уникальный макет берегового ракетного комплекса "Бал".

Кроме того, для гостей форума будет выставлен на показ новейший подводный необитаемый аппарат, принятый в прошлом году в состав аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

В рамках проведения Международного военно-технического форума "Армия-2018" в военных округах и на Северном флоте будут организованы демонстрационные показы и выставочные экспозиции образцов вооружения, военной и специальной техники.

В Южном военном округе динамический и статический показы пройдут на полигоне Кадамовский с 21 по 26 августа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А-222 Берег
Бал РК
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
СФ
ЧФ
Похожие новости
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
24.10.2016
Чем вооружилась армия России в III квартале 2016 года
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 10:22
  • 88
"Кинжал" для "Тушки"
  • 10.08 10:17
  • 36
Т-72Б3 2016 года выглядит убого по сравнению с "Белым орлом" и Т-90С Ирака
  • 10.08 10:02
  • 74
УВЗ готовит массовые увольнения?
  • 10.08 09:48
  • 2
Дорогой пролет
  • 10.08 09:33
  • 1
Ракета НАТО подожгла эстонский заповедник
  • 10.08 08:36
  • 4
Американский генерал усомнился в мощи российского оружия
  • 10.08 08:04
  • 11
Новую израильскую БМП на базе "Меркавы" показали на видео
  • 10.08 07:29
  • 1
Ракету-носитель "Ангара" предложили сделать многоразовой
  • 10.08 06:42
  • 9
Почему Россия не обанкротится, перевооружая свою армию
  • 10.08 06:38
  • 1
Российский "Протон" подорожает в 2,5 раза
  • 10.08 01:15
  • 42
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 09.08 23:48
  • 1
В Эстонии Испанский истребитель случайно выпустил ракету
  • 09.08 22:58
  • 4
В США назвали "фейковое" оружие России
  • 09.08 22:41
  • 37
СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
  • 09.08 22:04
  • 1588
Как насчёт юмористического раздела?