В США треснули пусковые установки баллистических ракет

В США остановлено производство пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет для перспективных АПЛ класса Columbia и многофункциональных подлодок типа Virginia после обнаружения дефектов сварных швов.

Компания-подрядчик успела изготовить 12 пусковых установок BWXT, все они тщательно проверяются на герметичность соединений, пишет DefenceNews со ссылкой на информированный источник. "Вся сварка BWXT остановлена до завершения расследования", - рассказал собеседник издания.

Семь готовых агрегатов предназначались для верфи General Dynamics Electric Boat, где строится головной подводный ракетоносец класса Columbia - ввод его в строй запланирован на 2031 год. Возникновение серьезной проблемы в самом начале создания подлодки ставит под сомнение соблюдение графика постройки корабля и всей программы в целом. Это особенно тревожно потому, что жизненный цикл нынешних американских ракетоносцев класса Ohio близится к концу.

Помимо подлодок Columbia, пусковые установки BWXT предназначались для американских многоцелевых АПЛ типа Virginia и британских перспективных подлодок Dreadnought - строительство первого корабля началось в 2016 году.

Стоимость программы создания пусковых установок для лодок трех типов - 122,3 миллиарда долларов.

Антон Валагин