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08.08.2018
Российская газета

В США треснули пусковые установки баллистических ракет

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Источник: U.S. Navy/Wikimedia.org

В США остановлено производство пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет для перспективных АПЛ класса Columbia и многофункциональных подлодок типа Virginia после обнаружения дефектов сварных швов.

Компания-подрядчик успела изготовить 12 пусковых установок BWXT, все они тщательно проверяются на герметичность соединений, пишет DefenceNews со ссылкой на информированный источник. "Вся сварка BWXT остановлена до завершения расследования", - рассказал собеседник издания.

Семь готовых агрегатов предназначались для верфи General Dynamics Electric Boat, где строится головной подводный ракетоносец класса Columbia - ввод его в строй запланирован на 2031 год. Возникновение серьезной проблемы в самом начале создания подлодки ставит под сомнение соблюдение графика постройки корабля и всей программы в целом. Это особенно тревожно потому, что жизненный цикл нынешних американских ракетоносцев класса Ohio близится к концу.

Помимо подлодок Columbia, пусковые установки BWXT предназначались для американских многоцелевых АПЛ типа Virginia и британских перспективных подлодок Dreadnought - строительство первого корабля началось в 2016 году.

Стоимость программы создания пусковых установок для лодок трех типов - 122,3 миллиарда долларов.


Антон Валагин

07.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
General Dynamics
Проекты
Ohio
Successor
Virginia АПЛ
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2 комментария
№1
08.08.2018 10:08
,,С кем поведешься от того и наберешься,, Вот связались амеры с хохлами и началось...
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№2
08.08.2018 13:10
А причем здесь Украина? Намекаете, что сварщики оттуда?
0
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