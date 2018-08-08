Малайзия пожаловалась на небоеготовность Су-30МКМ
Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу подтвердил, что ВВС страны продолжают испытывать проблемы с обслуживанием и отсутствием запасных частей парка истребителей российского производства, сообщает источник 1 августа.
По данным издания The Star Online, министр обороны сообщил, что только четыре из 28 истребителей российского производства, принадлежащих королевским Военно-воздушным силам Малайзии, способны подняться в небо.
Обычно определенное количество самолетов находятся на земле для обслуживания, но ВВС этой страны сталкивается с серьезными проблемами по летной готовности истребителей Су-30МКМ и МиГ-29. Количество исправных самолетов резко упало, и нет возможности быстро вернуть их в небо, говорится в сообщении. На сегодняшний день Малайзия имеет 18 истребителей Су-30МКМ и десять МиГ-29.
"Только четыре "Сухих" могут хорошо летать", сказал министр обороны, добавив, что остальные 14 находятся в ремонте. В своем выступлении в парламенте во вторник (31 июля) Мохамед Сабу сказал, что ВВС не могут должным образом поддерживать летную годность истребителей. Министр заявил, что военное ведомство прекратило работу подрядчика, нанятого бывшей администрацией, и рассматривает вопрос о замене их местными подрядчиками.
Мохамад Сабу также проинформировал парламент о том, что десять многоцелевых самолетов МиГ-29 были введены в эксплуатацию в 1995 году, в то время как шесть истребителей Су-30МКМ были доставлены в 2007 году, а остальные в 2009 году. На фоне проблем с российскими истребителями ВВС стремятся увеличить количество F-18, приобретя подержанные F-18C/D.
Подобные проблемы постоянно испытывают и другие операторы российских боевых самолетов. В 2017 году Индия сообщила, что столкнулась с проблемами по выполнению заказов на ремонт, капитальный ремонт и техническое обслуживание парка Су-30МКИ из-за плохого снабжения необходимыми запасными частями.
Алжир был даже вынужден вернуть 12 истребителей МиГ-29СМТ в Россию после того, как эта страна отказалась принять истребители, обвинив Россию в плохом качестве изготовления самолетов.
defence-blog.com
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У кого подписывалась?
У нас или у местной фирмочки?
Той фирмочке платят денежку?
Та фирмочка закупает запчасти?
Вопросов много - ответов на них нет. По крайней мере в статье.
Или малайцы такие прям "Ах" и им должны бесплатно их самолеты "сервисить"?
А намек на то, что с Русским Самолетом что-то не так волне присутствует.
А Малайзия подписывалась на "сервис" своих самолетов?https://www.aex.ru/docs/3/2013/4/22/1791/ все претензии к ним самим,сервисный центр у них есть,принадлежит им.
Министр заявил, что военное ведомство прекратило работу подрядчика, нанятого бывшей администрацией, и рассматривает вопрос о замене их местными подрядчиками.Вот замылили все.... Почему не сказать прямо - что русский подрядчик плохо ремонт делает (если это наша вина) или наоборот, что это не русский подрядчик плохо ремонт делает.... нет... надо так написать чтобы каждый кто прочел думал что что-то не так с самолетами..... больше на очередную заказуху похоже..... или мелкий шантаж.... авось русские за так старье отремонтируют ????
Работы, проводимые непосредственно на самолетах, полностью выполняются малазийскими специалистами, а россияне только лишь оказывают содействиеНу вот... а пишут как ???? :)
Вот замылили все.... Почему не сказать прямо - что русский подрядчик плохо ремонт делает (если это наша вина) или наоборот, что это не русский подрядчик плохо ремонт делает.... нет... надо так написать чтобы каждый кто прочел думал что что-то не так с самолетами..... больше на очередную заказуху похоже..... или мелкий шантаж.... авось русские за так старье отремонтируют ????Не, ну им же надо старые Ф-16-е по большой цене закупить, и на этом бабла срубить ))) - просто бизнес