Малайзия пожаловалась на небоеготовность Су-30МКМ

Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу подтвердил, что ВВС страны продолжают испытывать проблемы с обслуживанием и отсутствием запасных частей парка истребителей российского производства, сообщает источник 1 августа.

По данным издания The Star Online, министр обороны сообщил, что только четыре из 28 истребителей российского производства, принадлежащих королевским Военно-воздушным силам Малайзии, способны подняться в небо.

Обычно определенное количество самолетов находятся на земле для обслуживания, но ВВС этой страны сталкивается с серьезными проблемами по летной готовности истребителей Су-30МКМ и МиГ-29. Количество исправных самолетов резко упало, и нет возможности быстро вернуть их в небо, говорится в сообщении. На сегодняшний день Малайзия имеет 18 истребителей Су-30МКМ и десять МиГ-29.

"Только четыре "Сухих" могут хорошо летать", сказал министр обороны, добавив, что остальные 14 находятся в ремонте. В своем выступлении в парламенте во вторник (31 июля) Мохамед Сабу сказал, что ВВС не могут должным образом поддерживать летную годность истребителей. Министр заявил, что военное ведомство прекратило работу подрядчика, нанятого бывшей администрацией, и рассматривает вопрос о замене их местными подрядчиками.

Мохамад Сабу также проинформировал парламент о том, что десять многоцелевых самолетов МиГ-29 были введены в эксплуатацию в 1995 году, в то время как шесть истребителей Су-30МКМ были доставлены в 2007 году, а остальные в 2009 году. На фоне проблем с российскими истребителями ВВС стремятся увеличить количество F-18, приобретя подержанные F-18C/D.

Подобные проблемы постоянно испытывают и другие операторы российских боевых самолетов. В 2017 году Индия сообщила, что столкнулась с проблемами по выполнению заказов на ремонт, капитальный ремонт и техническое обслуживание парка Су-30МКИ из-за плохого снабжения необходимыми запасными частями.

Алжир был даже вынужден вернуть 12 истребителей МиГ-29СМТ в Россию после того, как эта страна отказалась принять истребители, обвинив Россию в плохом качестве изготовления самолетов.

defence-blog.com