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08.08.2018
Военное обозрение

Эксперт сравнил грузинские Т-72SIM-1 и украинские Т-80

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Вооруженные силы Украины по своей технической оснащенности не отвечают стандартам XXI века, приводит Вестник Мордовии мнение белорусского эксперта Дмитрия Латышенока.

Отвага2004

Если посмотреть на численный состав украинских сухопутных войск, то, действительно, получается одна из крупнейших в Европе армий. А вот, что касается качества…

Эксперт для наглядности сравнивает украинские танки с бронетехникой другой страны, также стремящейся в НАТО, – Грузией.

По его словам, грузинская армия еще 10 лет назад приняла на вооружение танк Т-72SIM-1. Находящееся в нем оборудование – результат совместной работы грузинских и израильских специалистов. В ходе модернизации в башне была установлена современная система управления огнем с тепловизионным прицелом. Причем изображение с прицела доступно не только наводчику, но командиру машины. В случае необходимости он может дублировать действия подчиненного. Механик также получил прибор наблюдения с тепловизионным каналом.

Отвага2004

На украинских Т-64БВ, Т-72АВ, Т-72Б и Т-80БВ ничего подобного нет и в помине, пишет автор. Планы по установке тепловизоров и новых радиостанций провалились. Танки соответствуют уровню средины 80-х.

Если уж грузинские войска с "навороченными" Т-72SIM-1 десять лет назад проиграли российской армии, которая, как тогда говорили, бросила в бой музейные Т-62, то какие шансы у ВСУ? Если украинские авантюристы попробуют спровоцировать конфликт, их точно ждет поражение, более тяжкое, чем потерпели грузины в августе 2008 года, заключает Латышенок.

07.08.2018
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Страны
Белоруссия
Грузия
Израиль
Россия
Украина
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-80
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