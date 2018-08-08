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08.08.2018
Военное обозрение

Минобороны модернизирует командные пункты Ил-22М11

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В следующем году Минобороны РФ получит первый модернизированный самолет Ил-22М11, ранее предназначавшийся для управления войсками во время ядерного конфликта, сообщают Известия.

Антон Харисов/www.airforce.ru

После модернизации самолет, принятый на вооружение в начале 80-х годов, превратится в многофункциональный летающий командный пункт. Всего планируется к модернизации пять самолетов.

По словам военных, машину оснастят "узлом ретрансляции, который будет интегрирован с наземными и воздушными автоматизированными системами управления (АСУ)". Это позволит руководить учениями, управлять группировками войск при проведении специальных операций. А в случае войны – координировать войска военного округа или фронта.

Также на борту появятся высокотехнологичные пункты управления и новая аппаратура связи. Планер самолета модернизация не затронет, ему будет в очередной раз продлен ресурс. Намного комфортнее станет салон. В нем будет оборудована комната отдыха командующего, а также спальные места для операторов.

Работы должны быть завершены к 2021 году. Их стоимость – около 1,6 млрд. рублей.

По словам военного эксперта Антона Лаврова, Ил-22 – надежная проверенная временем машина, созданная на базе гражданского Ил-18. Большая дальность полета позволяет турбовинтовому самолету длительное время находиться в воздухе в режиме патрулирования.

Даже современные самолеты сегодня не способны превзойти эти показатели, добавил эксперт.

07.08.2018
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