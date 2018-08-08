Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

ЦАМТО, 7 августа. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 7 августа состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем начать работу, министр обороны представил своего нового заместителя генерал-полковника Андрея Картаполова, который возглавит Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сергей Шойгу также обратил внимание участников совещания на ряд знаковых событий, прошедших в последнее время, в частности, празднование Дня Военно-морского флота, проведение в его рамках в Санкт-Петербурге и Кронштадте второго Главного военно-морского парада.

Как отметил министр обороны, одновременно парады прошли на всех флотах, Каспийской флотилии, а также в сирийском порту Тартус.

В этом году в смотре приняли участие более 13,5 тыс. моряков, 195 кораблей различных классов, 130 судов обеспечения, свыше 70 самолетов морской авиации.

"Наши военнослужащие в очередной раз продемонстрировали высокую выучку и мощь современного Военно-морского флота России", – подчеркнул Сергей Шойгу.

28 июля состоялось еще одно важное событие – стартовали четвертые Армейские международные игры.

Министр обороны напомнил, что в этом году в 28 конкурсах принимают участие 189 команд, представляющих 32 страны из Азии, Африки, Европы и Южной Америки.

Впервые соревнования проводятся на 23 полигонах семи государств. "Прошедшие этапы конкурсов демонстрируют высокий дух состязательности, возросший уровень мастерства всех участников. Важно и то, что Игры дают возможность проверить в экстремальных условиях надежность техники и вооружения", – подчеркнул Сергей Шойгу, пояснив, что на соревнования привлечено более 30 групп представителей оборонно-промышленного комплекса, которые изучают, как ведут себя боевые машины и вооружение, в том числе на запредельных режимах эксплуатации.

Министр обороны особо выделил тот факт, что в этом году в состязаниях вновь принимают участие сирийские военнослужащие.

"Еще недавно, рискуя жизнью, они боролись с международным терроризмом, а сегодня успешно демонстрируют свои навыки в трех конкурсах: "Танковый биатлон", "Мастера артиллерийского огня" и "Глубина", – отметил Сергей Шойгу.

Одиннадцать конкурсов Армейских игр уже завершились. В общем зачете лидируют российские военнослужащие.

Отдельно остановился глава военного ведомства на еще одном важном мероприятии текущего месяца – четвертом Международном военно-техническом форуме "Армия", мероприятия которого пройдут с 21 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте.

Министр обороны сообщил, что в этом году в нем примут участие более 1500 предприятий и организаций. Они представят свыше 26 тыс. наименований продукции военного и двойного назначения, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Возросло и число стран, которые подготовили национальные экспозиции. Теперь их восемь – Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и Турция.

По мнению Сергея Шойгу, большой интерес вызовут кластер перспективного вооружения "Армия России – завтра" и выставка изъятого у террористов в Сирии вооружения.

По традиции интересно и увлекательно будет на интерактивной площадке "Инновационный клуб", основной темой которого на этот раз станет искусственный интеллект, сферы его применения и цифровые технологии.

Также в рамках форума будет запущен пилотный проект "Неделя национальной безопасности", направленный на повышение эффективности взаимодействия государственных структур в этой области.

В этих целях в парке "Патриот" оборудованы два специальных павильона, собрана уникальная экспозиция по данной тематике, созданы все условия для конструктивного общения специалистов.

Помимо этого, запланировано 151 мероприятие научно-деловой программы с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых.

По предварительным оценкам, форум посетит более миллиона человек.

"Нужно сделать так, чтобы для всех – и для наших соотечественников, и для наших гостей – он стал настоящим праздником военно-технологической мысли", – поставил задачу министр обороны, поручив органам военного управления обеспечить проведение запланированных мероприятий на самом высоком уровне.

Помимо этого, Сергей Шойгу коснулся темы, касающейся подготовки к первому сентября.

Министр обороны отметил, что с учетом опыта боевого применения Вооруженных Сил завершается корректировка программ обучения с упором на их практическую составляющую.

При этом стажировка слушателей и курсантов синхронизирована с мероприятиями боевой подготовки войск.

Активно проводится модернизация учебно-материальной базы вузов.

По информации министра обороны, уже сегодня они обеспечены современными и перспективными образцами вооружения на 62 процента, а к 2020 году этот показатель возрастет до 70 процентов и более.

Динамично развивается информационная образовательная среда. К первому сентября в электронном формате будут подготовлены свыше 70 базовых учебников и более 12 тысяч изданий.

Проведена масштабная реконструкция Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге.

В новом учебном году воспитанники этого уникального учебного заведения получат 54 прекрасно оборудованных кабинета и лаборатории, три спортзала, площадки для спортивных игр, современную столовую и уютные спальные корпуса.

"Подготовка к началу учебного года идет в соответствии с намеченными планами. Тем не менее прошу не снижать набранные темпы, с тем чтобы мы подошли к Дню знаний в полной готовности", – потребовал министр обороны.

Тематическая повестка селектора включала два вопроса.

Первый касался создания космического ракетного комплекса "Ангара" Центром имени Хруничева.

Министр обороны напомнил, что в 2014 году на космодроме Плесецк успешно прошли летные испытания космического ракетного комплекса и первые пуски ракет-носителей "Ангара" легкого и тяжелого классов. По действующему контракту Центр изготавливает три ракеты-носителя тяжелого класса и две – легкого класса.

Сергей Шойгу предложил обсудить, как сегодня решается эта важная государственная задача.

Второй вопрос был посвящен подготовке казарменно-жилищного фонда к отопительному сезону <…>.

Стало уже традицией обсуждать на селекторных совещаниях с главами регионов, как решаются на местах вопросы предоставления детям военнослужащих мест в дошкольных образовательных учреждениях. На этот раз отчитались о проделанной работе глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский <…>, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.