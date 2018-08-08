ЦАМТО, 7 августа. Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ в 2020 году получат самую грузоподъемную в мире парашютную систему "Спрут-ПДС", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Эту работу (разработку данной парашютной системы. – Прим. ред.) планируется возобновить в 2020 году, в конце того же года ВДВ должны получить первые комплекты "Спрут-ПДС", – сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что данная система была практически готова еще в 2017 году, однако в связи с изменениями в конструкции противотанковой пушки "Спрут-СД", для десантирования которой она изначально создавалась, ее техническое задание пришлось пересмотреть.

Ранее в холдинге "Технодинамика" "РИА Новости" заявили, что специалисты компании возобновили работы по созданию самой грузоподъемной в мире системы десантирования грузоподъемностью до 20 т.

Позднее, в 2017 году, гендиректор "Технодинамики" Игорь Насенков заявил журналистам, что работы по "Спрут-ПДС" приостановлены.

Основу новой разработки составляла 14-купольная парашютная система с площадью каждого купола в 350 кв. м. "Спрут-ПДС" позволит десантировать бронетехнику с высоты до 1,5 тыс. м при скорости полета самолета до 380 км/ч, передает "РИА Новости".