Самая грузоподъемная парашютная система поступит в ВДВ в 2020 году

Самая грузоподъемная в мире парашютная система "Спрут-ПДС" поступит в Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ в 2020 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Минобороны РФ

Как пояснил собеседник агенства, разработку данной парашютной системы планируется возобновить в 2020 году, чтобы к концу того же года поставить в ВДВ первые комплекты "Спрут-ПДС". Система была практически готова еще в 2017 году, пояснил он, но в связи с изменениями в конструкции самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД", техническое задание пришлось изменить. Собеседник агенства добавил, что новая парашютная система "Спрут-ПДС", как видно из названия, изначально создавалась для десантирования САУ "Спрут-СД".

Новая парашютная система "Спрут-ПДС" представляет собой 14-купольную систему с площадью каждого купола в 350 кв. метров. Система позволяет десантировать боевую технику весом до 20 тонн с высоты до 1,5 км при скорости самолета до 380 км/час.

Ранее в холдинге "Технодинамика", занимающемся разработкой новой парашютной системы, заявили о приостановке работ по причине смены технического задания на разработку.

Напоминаем, что одновременно в "Технодинамике" ведутся работы по созданию первой в России управляемой планирующей парашютно-грузовой системы УПГС-4000 для десантирования специализированных грузов, не превышающих вес в 4 тонны, из самолетов семейства Ил-76. Систему планируется поставить в войска не позднее 2021 года.