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07.08.2018
Российская газета

Советскую ЗПУ-1 "подружили" с американским "Хамви"

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Автомобиль HMMWV
Автомобиль HMMWV.
Источник: rg.ru

Разработанная в СССР зенитная пулеметная установка ЗПУ-1 до сих пор пользуется большой популярностью в вооруженных формированиях стран третьего мира. Наряду с крупнокалиберным пулеметом ДШК, это оружие часто можно увидеть в кузовах различных "гантраков", а также на бронетехнике советского и западного производства.

Например, у военнослужащих ливанской армии эта установка встречается на одном из вариантов американского многоцелевого автомобиля HMMWV, известного также как "Хамви". Такое оружие использовалось в противостоянии с действовавшими на территории Ливана и соседней Сирии боевиками террористических группировок.

Разработанная почти 70 лет назад ЗПУ-1, благодаря 14,5-мм пулемету КПВ, обладает высокой огневой мощью. На дальности в 1000 м ей по силам подбить большинство образцов легкобронированной техники, например американский бронетранспортер М113.

Вес установки достигает 437 кг. В походном положении она устанавливается на колеса и может буксироваться за боевой машиной.

Скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Применяются бронебойно-зажигательные и бронебойно-зажигательно-трассирующие пули, начальная скорость которых достигает 1000 метров в секунду. Максимальная дальность стрельбы может составлять 2000 м.


Алексей Моисеев

06.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Ливан
Россия
Сирия
США
Продукция
HMMWV
M113 БТР
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